China prohíbe la transmisión de BBC

China prohíbe la transmisión de BBC

China prohíbe a la emisora británica BBC la difusión en las ondas nacionales por su supuesto sesgo, comunicaron los medios locales. 11.02.2021, Sputnik Mundo

El 4 de febrero el regulador de medios británico Ofcom retiró la licencia de transmisión del canal de televisión por satélite chino en inglés CGTN por no cumplir con los requisitos presentados del titular de la misma. Una investigación de Ofcom reveló que el titular de la licencia, Star China Media Limited (SCM), no era el responsable del producto transmitido y, por lo tanto, no podía ser el propietario legal de la licencia.

2021

bbc, china