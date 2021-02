https://mundo.sputniknews.com/20210211/apunta-el-pentagono-contra-la-flota-del-norte-de-rusia-en-el-artico-1099957003.html

¿Apunta el Pentágono contra la Flota del Norte de Rusia en el Ártico?

EEUU despliega por primera vez sus bombarderos estratégicos B-1B Lancer en Noruega. De esta manera, el Pentágono busca "apuntar a la Flota del Norte de Rusia... 11.02.2021, Sputnik Mundo

Cuatro aviones estadounidenses comenzarán sus primeras misiones en la región durante las próximas semanas. Además, el país escandinavo recibirá a 200 efectivos de la Fuerza Aérea de EEUU. Los bombarderos estratégicos B-1B Lancer "son una fuerza de combate bastante temible", agrega el periodista. Se crearon para transportar armas nucleares, pero tras el final de la Guerra Fría pasaron a las armas convencionales. El B-1B dispone de 24 misiles de crucero AGM-158 JASSM con un alcance de hasta 360 kilómetros y de hasta 980 kilómetros en la modificación JASSM-ER con ojivas de 450 kilos. La precisión es de tres metros."Así, un grupo de ataque aéreo con 96 misiles de crucero de alta precisión se concentrará en las fronteras del norte de Rusia", constata el analista. El despliegue de los bombarderos, según Kots, es una nueva señal de Washington que muestra su disposición a enfrentarse a Rusia en el Norte. En 2020, la Marina estadounidense había llevado a cabo unas negociaciones con el Gobierno noruego sobre el despliegue de submarinos nucleares de la clase Seawolf en la base de Olavsvern. En caso de una decisión positiva, el Pentágono tendrá la oportunidad de vigilar permanentemente los submarinos de la Flota del Norte rusa.Los B-1B permitirán a los estadounidenses atacar los objetos más importantes de la Flota del Norte de Rusia con misiles guiados de precisión. EEUU sigue reforzando su presencia en el Norte, al igual que lo está haciendo en Europa del Este, aumentando constantemente su presencia militar en las fronteras rusas desde 2014.El despliegue de la aviación estratégica en Noruega, mientras tanto, es importante no solo como parte del enfrentamiento geopolítico de EEUU contra Rusia, sino como disposición de la Casa Blanca a reforzar los lazos con sus aliados. Donald Trump provocó una fisura en la OTAN al criticar activamente a los europeos por no querer financiar la Alianza e invertir en defensa. Joe Biden intenta arreglar esta situación, opina Kots. En particular, EEUU está congelando la retirada de sus tropas de Alemania, iniciada por Trump.En particular, a principios de febrero, Moscú y Washington anunciaron la ampliación del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas START III hasta 2026.Moscú considera la decisión de Oslo de acoger bombarderos estratégicos de EEUU en su base aérea de Trondheim un paso hacia el aumento de la actividad militar en la región, declaró este jueves la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova."Prestamos atención a la información sobre la preparación para el despliegue de una escuadrilla de bombarderos estratégicos estadounidenses en la base aérea noruega en la región de Trondheim a fin de llevar a cabo ejercicios conjuntos con la Fuerza Aérea de Noruega", dijo Zajárova en una rueda de prensa, agregando que Moscú lo considera "otro paso en una cadena entera de acciones similares para aumentar la actividad militar en el Extremo Norte en la proximidad inmediata a las fronteras rusas".Rusia ha criticado la militarización en curso de Noruega y de los aliados de la OTAN, diciendo que tales actividades aumentan las tensiones en Europa y representan una amenaza para la paz en la región ártica.

