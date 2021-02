https://mundo.sputniknews.com/20210211/angela-maria-robledo-la-otra-mujer-que-se-abre-paso-en-la-politica-colombiana-1099894236.html

Ángela María Robledo, la otra mujer que se abre paso en la política colombiana

Ángela María Robledo, la otra mujer que se abre paso en la política colombiana

La congresista que fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro explica que dejó al movimiento político Colombia Humana por la dificultad de incorporar una...

Ángela María Robledo es una de las mujeres más visibles de la escena política, junto a Claudia López, quien en 2020 se convirtió en la primera mujer en asumir la alcaldía de Bogotá.Robledo llegó al Congreso por haber sido fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Ambos disputaron la segunda vuelta en 2018 contra la fórmula ganadora de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, quienes ocuparon la presidencia y vicepresidencia. Robledo ya había sido parlamentaria en los periodos 2010-2014 y 2014-2018, a este último renunció para aspirar a la vicepresidencia. Hace unas semanas, la noticia fue la renuncia de Robledo a Colombia Humana, el movimiento político del senador Petro, quien aparece en los sondeos de opinión con una importante ventaja en la carrera por la Presidencia de Colombia en 2022.En entrevista con Sputnik, Ángela María Robledo explica las razones por las que se alejó del petrismo, pero sobre todo, habló de la defensa de los derechos y la igualdad de las mujeres, una materia que la apasiona y que hoy es un tema obligado en cualquier agenda política y social.Colombia es un país con una altísima tasa de feminicidios. En 2020, de acuerdo con el Observatorio de Violencias contra la Mujer de la Fundación Feminicidios Colombia se registraron 630.Por ello, las organizaciones feministas se declararon en luto nacional y empezaron la organización de una gran marcha para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ángela María Robledo ha sido una de sus más visibles representantes, por abanderar en su carrera política y académica de más de dos décadas de políticas públicas para acabar con la desigualdad y violencia que viven a diario mujeres y niñas. —Su renuncia a Colombia Humana, ¿fue provocada por la imposibilidad de que ese espacio incorpore una agenda a favor de las mujeres?—Sí, porque cuando muchas mujeres, y en especial las feministas, hablamos de feminizar la política, planteamos temas de contenido, de esa profunda transformación de esta sociedad tan desigual y tan violenta. Transformaciones que tienen que ver con el ejercicio del poder, con las formas de despliegue de liderazgos que, en mi caso, ha sido colectivo. — ¿Sintió que lo que quedaba excluido fue la agenda que usted representa? — Feminismos hay muchos, unos más funcionales al capitalismo, otros al liberalismo. Existe un feminismo más de frontera, otros más transformadores, pero todos parten de cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y eso para mí se rompió en la campaña por la Alcaldía de Bogotá, cuando Gustavo eligió como candidato a Holman Morris. Se rompió no solo porque designaron a una persona que tenía una historia con acusaciones de parte de las mujeres, sino por la forma en cómo se abordó la discusión. Y es que para mí creerle a las víctimas no es un hecho personal, es un hecho político.— En el mundo y Latinoamérica viene tomando fuerza la pelea por los derechos de las mujeres, ¿cree que pasa lo mismo en Colombia?—La figura de las mujeres en su multiplicidad, en sus oficios, en sus tareas, ha sido fundamental para afrontar este momento tan difícil de la pandemia y ha puesto en la agenda internacional los sistemas de cuidado y las prácticas de cuidado como un hecho fundamental y eso tiene que ver con las prácticas de las mujeres. Esta situación conecta con una agenda que hemos estado trabajando con parlamentarias de la región sudamericana. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la reformas tributarias y el problema del empleo; las mujeres fueron las primeras que salieron del mundo laboral, y algunos dicen que seremos las últimas en ingresar. Entonces, sí hay una emergencia, yo diría real, material y simbólica, de las mujeres en el mundo que nos pone muchísimos retos.— En Colombia la violencia contra las mujeres está disparada, ¿ese es uno de los retos a los que se refiere? — Los feminicidios en Colombia son un fenómeno macabro. El año pasado se dice que hubo más de 500 mujeres asesinadas, y en tiempos de pandemia ha aumentado la violencia intrafamiliar y entonces pienso en esa ambivalencia que representamos las mujeres, la fuerza, capacidad de resistencia, de soportar la vida con prácticas cotidianas, pero al mismo tiempo todos estos hechos de distintas formas de violencia que se siguen ejerciendo sobre las mujeres. Veo con una enorme esperanza lo que viene ocurriendo. Por ejemplo, el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) salimos a la calle en Bogotá y eso fue un encuentro maravilloso porque veo un feminismo que sale del ámbito teórico y empieza a mostrar una renovación generacional maravillosa de las mujeres. Ese día estuvimos en la calle, fuimos hasta la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, luego pasamos por Medicina Legal, y fuimos una fuerza que gritaba "estamos aquí, estamos presentes; el miedo no nos va a amedrentar".—¿Cuáles serían sus prioridades?— Nos hemos sumado a la renta básica, que ha sido una iniciativa de la bancada progresista pero donde hemos planteado que esa renta básica en un país como Colombia, donde el 40% es de jefatura femenina, el 15% de jefatura masculina, y los demás son hogares con jefatura de padre y madre, la apuesta es que las mujeres sean quienes manejen esa renta básica. Esto sería una conquista en la autonomía económica de las mujeres, eso es fundamental. Esa renta básica que además visibiliza a una población que, en la categoría del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) aparece como económicamente inactiva, que son las amas de casa y que son las que sostienen la vida cotidianamente en Colombia. Eso para mí es una de las tareas fundamentales que queremos mover y trabajar. En este momento estamos con algunas congresistas trabajando en una ley para amas de casa. Existen experiencias en Ecuador y en Argentina para generar mecanismos que les permita aportar a una pensión para las mujeres amas de casa. Otro tema es buscar economías diversas, en el caso de las mujeres campesinas, pasa por hacer realidad lo que quedó en el Acuerdo de Paz, para que tengan acceso a la tierra, la tecnología y apoyo de capital y fomento. En la agenda para este año es importante trabajar en los sistemas de cuidado. En todo el ámbito de las violencias contra las mujeres buscar un agenciamiento. Eso también es de largo aliento porque pasa por un profundo cambio cultural. Los feminicidios tiene que ver con un hecho estructural que es el patriarcado y el capitalismo que convierte el cuerpo de la mujer en un territorio de explotación o de trueque o en mercancía. Nosotras presentamos una propuesta para un ingreso solidario para las trabajadoras domésticas que son aproximadamente un millón de personas, de las cuales el 80% son mujeres, y con esta pandemia muchas de ellas perdieron su trabajo.El aborto en Colombia—Argentina dio un paso en la legalización del aborto. ¿Ha llegado el momento de que Colombia siga ese camino? —Colombia tiene tres causales legales de interrupción voluntaria del embarazo que están llenas de fisuras, porque incluso médicos e instituciones pueden argumentar objeción de conciencia, que es una cosa muy extraña pero que tiene que ver con esta corriente que es religiosa en el Congreso que piensa a las mujeres como máquinas de reproducción.Eso es parte del legado del capitalismo que nos ve como incubadoras o reproductoras, o como un empleado al que se le paga por cuidar a los hijos. Yo creo que ya llegó el momento de que el Congreso aborde esta problemática, que es uno de los elementos que yo llamo autonomía social, y es poder decidir sobre tu cuerpo, es tener la libertad de elegir la maternidad mediante el deseo.Esa es una aspiración que seguimos teniendo las mujeres en Colombia, pero igual hay una corriente de lo que llaman la bancada "provida" que es más una bancada antiderechos, yo creo que muchos de ellos en sus expresiones hay misoginia frente a las mujeres y entonces eso es parte de lo que tenemos que ver. Esa es de las tareas que tenemos pendientes las mujeres. En este momento está en discusión la despenalización absoluta con una tutela que se presentó ante la Corte Constitucional.— ¿Cree que ha llegado el momento de que Colombia tenga un partido político feminista? —Hay una experiencia en Medellín que se llama "Estamos listas": es un movimiento político que tiene una concejala y me ha estado haciendo la invitación a que hagamos un esfuerzo nacional. Ese es un camino, el otro es dentro de los partidos existentes, lo que implica llevar esta agenda feminista a estos partidos que han sido tan patriarcales, tan ocupados por hombres que incluso ven un poco amenazante el ejercicio de las mujeres.El feminismo en el que yo milito es un feminismo crítico de la sociedad en la que vivimos y con prácticas de transformación de las estructuras existentes. Me leía en estos días un texto de Rita Segato, una feminista latinoamericana muy interesante, que dice que feminizar la política también pasa por poner en la balanza los caminos y las opciones de factibilidad política. Entonces eso hay que pensarlo también.—Hay mucha polémica con el tema de la prostitución, unas abogan por la regulación y otras por la abolición, ¿en cuál se para usted?—Tengo amigas abolicionistas absolutas de la prostitución que consideran que es la peor forma de explotación de las mujeres. Cada vez que yo me enfrento a este debate recuerdo a una mujer que me dijo "ustedes no pueden tomar esa decisión —de abolir— desde el Congreso de la República, acá hay que consultar muchas miradas. Yo, por ejemplo, soy una mujer que no me siento explotada, yo vivo de mi cuerpo".Me descolocó la postura, porque como ella deben haber muchas. Es un tema difícil de pensar. Yo creo que la prostitución no debe "prohibirse", pero sí debería haber una sanción sobre los hombres que compran cuerpos para tener sexo. Es un tema que tengo que conversar más. La mayoría de mis amigas feministas son abolicionistas y tienen muchos argumentos, pero como todo, creo que hay que escuchar muchas voces. Así como tengo claridad en el tema del aborto, en este tema no la tengo clara.

