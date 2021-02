https://mundo.sputniknews.com/20210211/1101262080.html

Moneda venezolana en papel está en peligro de extinción

Moneda venezolana en papel está en peligro de extinción

CARACAS (Sputnik) — La moneda venezolana, el bolívar, es cada vez más difícil de encontrar en papel, tanto que algunos residentes de la capital del país... 11.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-11T23:13+0000

2021-02-11T23:13+0000

2021-02-11T23:13+0000

américa latina

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108602/08/1086020841_0:63:1024:639_1920x0_80_0_0_141dcc63d6f46c6d0a0c652ef9a2d9e3.jpg

Sanz explicó que únicamente tiene bolívares cuando cambia algunos dólares en efectivo y le hacen una transferencia a su cuenta bancaria en Venezuela: "A eso le llamo tener bolívares, porque tenerlos como tal en físico, eso para mí ya no existe".DevaluaciónSolo en algunos puestos de mercados populares, en el transporte público, o en las manos de los parqueros informales que trabajan en la calle, es posible ver con frecuencia el papel moneda.La devaluación ha pulverizado el bolívar. De acuerdo con el Banco Central de Venezuela (BCV) un dólar equivale el jueves a 1.788.247,08 bolívares (monto que varía a diario), y el billete de mayor denominación en el país es el de 50.000 bolívares.Es decir, para pagar medio kilo de jamón de pavo se necesitarían 218 billetes de 50.000 bolívares, que se traducen en solo seis dólares.Según los marcadores del BCV, publicados en su portal web, la moneda local venezolana se ha depreciado 39 por ciento en lo que va de 2021.En 2018, cuando se vivió el pico más alto de la hiperinflación en Venezuela, el Gobierno eliminó en dos ocasiones ceros a su moneda, comenzó con tres y luego con cinco.Para junio de 2019, salió en circulación el billete de 50.000, que para el momento de su aparición equivalía a seis dólares, y actualmente su valor es de 0,02 dólares.Medios de pagoQuienes utilizan a diario el transporte público necesitan dinero en efectivo para movilizarse, y algunos optan por hacer largas filas en los bancos para retirar 400.000 bolívares que son igual a 0,2 dólares, o a cuatro traslados en el servicio intermunicipal, monto que no alcanza para rutas suburbanas, las cuales cuestan alrededor de 600.000 bolívares.Mientras, los cajeros automáticos que están en la parte externa de los bancos están casi todos inoperativos.A pesar de la ausencia de dinero en efectivo, las unidades de transporte en Venezuela no cuentan con medios de pagos electrónicos, lo que los usuarios aseguraron que les complica."Yo he tenido que dejar de ir a trabajar, porque no tengo con que pagar el autobús, porque a veces haces una cola (fila) de una hora en un banco y luego te dicen: "se cayó el sistema", o "se acabó el efectivo", agregó Linda Rodríguez de 45 años.Si bien el pago móvil ha facilitado los medios de pagos, muchos usuarios con los que conversó esta agencia indicaron que no disponen de teléfonos para realizar este tipo de operaciones, y otros aseguraron que sienten temor de exponerse a un hurto por sacar su equipo en la calle.Sin sencilloEl mensaje en la caja de pago de un supermercado de la periferia capitalina es claro: "no tenemos vuelto (cambio) en billetes de 1, 5 ni 10".El cartel no hace referencia a bolívares, sino a dólares. Y es que, aunque el dólar comenzó a circular con libertad en Venezuela desde hace dos años, y ha permitido a los comerciantes proteger su inversión y a los usuarios sumar otro medio de pago, hay otras complicaciones como que pocas personas tienen billetes de baja denominación.Por ahora, los bancos en Venezuela no entregan divisas, tampoco se han concretado las opciones de casas de cambio o la posibilidad de abrir cuentas en dólares en el país.El presidente Nicolás Maduro ha asegurado que esta distorsión que existe es una consecuencia de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que han bloqueado los recursos de su país y han asfixiado a Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), compañía de la que dependen el 95 por ciento de los ingresos en divisas de la nación caribeña, lo que ha derivado en una devaluación de la moneda local.Además, el Gobierno ha prometido una digitalización de todos los pagos en Venezuela, y a los transportistas un sistema de tarjetas magnéticas.

/20201124/proyeccion-de-escenarios-para-la-economia-venezolana-en-2021-1093606522.html

/20210126/el-laberinto-de-la-economia-venezolana-1094224831.html

/20210121/digitalizacion-de-la-economia-venezolana-el-alivio-futuro-a-la-escasez-de-billetes-1094188550.html

1

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Magda Gibelli

Magda Gibelli

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Magda Gibelli

venezuela