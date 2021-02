https://mundo.sputniknews.com/20210211/1101229602.html

AMLO: nueva política migratoria de Biden "tomará tiempo"

AMLO: nueva política migratoria de Biden "tomará tiempo"

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el jueves que la definición de la nueva política migratoria su homólogo... 11.02.2021

La advertencia fue hecha por el jefe de Estado poco antes de que Biden informara, en una carta al Congreso, que puso fin a la emergencia nacional en la frontera con México y a la construcción del muro entre ambos países.López Obrador comentó que es un error interpretar las órdenes ejecutivas del nuevo presidente estadounidense como autorizaciones al libre flujo en la frontera."Se piensa que ya están las puertas abiertas y que de inmediato el gobierno del presidente Biden va a regularizar a todos los migrantes", advirtió el líder mexicano sobre esa interpretación equivocada.Biden envió al Congreso una declaración que "pone fin a la emergencia nacional" declarada el 15 de febrero de 2019 por su antecesor, Donald Trump, en una carta dirigida a los líderes de ambas cámaras del Capitolio."Los dólares de los contribuyentes ya no van a ser destinados a la construcción del muro", y la Casa Blanca realizará una "cuidadosa revisión" de todos los recursos que fueron dirigidos con ese propósito, dice la misiva.Peligro con traficantes de personasLópez Obrador alertó además a los migrantes a que no se dejen engañar por los traficantes de personas, involucrados en "enfrentamientos y luchas de poder" entre cárteles del crimen organizado.El gobernante hizo "un llamado" a los migrantes centroamericanos, "porque los traficantes de personas, los llamados 'polleros', engañan mucho", propalando versiones falsas acerca de que "ya están las puertas abiertas y de inmediato el gobierno del presidente Biden va a regularizar a todos los migrantes".El jefe del Ejecutivo lamentó la reciente masacre de 19 personas, la mayoría guatemaltecas, cuyos cuerpos aparecieron calcinados en dos camionetas, el 22 de enero pasado, en una localidad del estado de Tamaulipas, en la frontera noreste de México con EEUU."Es muy conflictiva esa frontera donde sucedieron estos hechos, no fue muy cercano a la frontera, fue más limítrofe con (el estado) Nuevo León, pero toda esa región está muy violentada, incluso se habla que es como un territorio en disputa permanente entre dos bandas", reveló el presidente.López Obrador reafirmó la intención de su administración de respetar los derechos humanos, pero que el país vecino continúa ejecutando deportaciones"Continúan las deportaciones, como se daban en el gobierno anterior (de Trump), en el mismo número, porque no se puede modificar la política migratoria de un día para otro", puntualizó.La postura del Gobierno de México es que EEUU se sume al Plan de Desarrollo Integral para el sureste mexicano y Centroamérica, para eliminar la violencia y pobreza que originan los éxodosEl Pentágono notificó que las tropas estadounidenses continuarán desplegadas en la frontera, porque la orden ejecutiva de Biden no tendrá un impacto inmediato.

