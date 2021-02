https://mundo.sputniknews.com/20210211/1101148704.html

Soldados de EEUU continuarán desplegados en la frontera con México

WASHINGTON (Sputnik) — Soldados estadounidenses continuarán desplegados en la frontera con México independientemente de la decisión del Gobierno de Joe Biden... 11.02.2021, Sputnik Mundo

"No tendrá un impacto inmediato, esa misión está financiada para el resto del año, así que no tengo ningún cambio para considerar como resultado de la decisión del presidente", dijo Kirby a los periodistas cuando se le preguntó si la medida de poner fin a la emergencia nacional de 2019 tendrá implicaciones en el despliegue de tropas en la frontera.El 11 de febrero, la Casa Blanca dijo que el presidente Biden informó al Congreso que puso fin a la emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos y suspendió el desvío de fondos para la construcción del nuevo muro fronterizo.Biden dijo que será política de su Gobierno "que no se desvíen más dólares de los contribuyentes estadounidenses para construir un muro fronterizo" y ordenó a su equipo que lleve a cabo "una revisión cuidadosa" de todos los recursos que han sido redirigidos para ese propósito.

