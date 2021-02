https://mundo.sputniknews.com/20210211/1100465629.html

Expulsan a un concursante de 'Gran Hermano' en Portugal por hacer el saludo nazi

américa latina

portugal

"Hay temas con los que nunca podemos jugar corriendo el riesgo de devaluarlos ni banalizarlos. El gesto que hiciste simboliza miles de muertos", comunicó el programa al concursante (Helder Teixeira, de 40 años) durante una emisión en directo.Desde el programa justificaron su decisión argumentando que "la educación es el mejor antídoto contra el odio" y "la mejor arma" para que el "oscuro pasado" del nazismo "no se repita nunca"."Os he avisado muchas veces que os ven miles de personas y que debéis ser conscientes de lo que hacéis", insistió la voz en 'off' del programa, encargada de comunicar la salida del concursante.La expulsión tuvo lugar el pasado 28 de enero, un día después del Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas del Holocausto.Sin embargo, la noticia saltó en las últimas horas a los medios españoles después de que un vídeo de la expulsión se volviera viral en Twitter.Según recogen medios portugueses, Helder Teixeira ya participó en una edición anterior del programa, en la que recibió un toque de atención disciplinario por comentarios homófobos.

