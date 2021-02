https://mundo.sputniknews.com/20210211/1100090541.html

Río de Janeiro y otras ciudades brasileñas reportan falta de dosis para vacunación

Río de Janeiro y otras ciudades brasileñas reportan falta de dosis para vacunación

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La campaña de vacunación contra el COVID-19 en Río de Janeiro (sureste) y en otras ciudades brasileñas podría detenerse en los... 11.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-11T17:33+0000

2021-02-11T17:33+0000

2021-02-11T17:29+0000

américa latina

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/03/1093337198_0:162:3069:1888_1920x0_80_0_0_61378fe0c12f99fee6a27e0bb453fc92.jpg

En un comunicado, la secretaría municipal de Salud de Río de Janeiro informó que si no recibe más dosis la semana que viene, "el calendario será interrumpido hasta la llegada de nuevas vacunas".De momento, la ciudad tiene dosis suficientes hasta el próximo sábado, cuando está previsto vacunar a los mayores de 85 años que no hayan podido ser inmunizados en los últimos días.La semana que viene, Río de Janeiro espera recibir un nuevo lote con vacunas de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, y el 23 de febrero otra carga de la inoculación de Sinovac.Las otras dos ciudades más pobladas del estado de Río de Janeiro, Niterói y Sao Goncalo, ya se vieron obligadas a paralizar la vacunación en los últimos días.En la región noreste, la ciudad de Salvador (estado de Bahía) aplazó la vacunación de personas de menos de 85 años hasta no tener la seguridad de que llegarán más dosis.Según informaciones de la prensa local en base a datos de todos los estados, en Brasil ya recibieron al menos la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 más de 4.230.000 personas, lo equivalente al 2% de la población.

/20210205/brasil-inicia-proceso-para-construir-la-mayor-fabrica-de-vacunas-de-latinoamerica-1094346795.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

brasil