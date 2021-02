https://mundo.sputniknews.com/20210211/1100037453.html

Policías de Alemania y Dinamarca frustran un atentado

Policías de Alemania y Dinamarca frustran un atentado

MOSCÚ (Sputnik) — Las fuerzas de seguridad de Alemania y Dinamarca detuvieron a tres sirios que supuestamente preparaban un atentado, informó el periódico... 11.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-11T16:55+0000

2021-02-11T16:55+0000

2021-02-11T16:48+0000

terrorismo

atentado

dinamarca

alemania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106663/27/1066632757_0:250:5472:3328_1920x0_80_0_0_f613c5a99e099ec4d77798b4b23d4128.jpg

Señaló que los agentes de seguridad incautaron una gran cantidad de sustancias químicas y materiales de propaganda del grupo terrorista ISIS (autoproclamado Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países).Según el periódico, la semana pasada, la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania recibió un aviso de un sospechoso pedido de Internet. Se trataba de un sirio de 33 años, residente en Dinamarca, que encargó cinco kilos de azufre y la misma cantidad de polvo de aluminio a la dirección de un hermano suyo en la ciudad alemana de Dessau.La Policía alemana registró dicho apartamento en Dessau pero no localizó las sustancias. No obstante, se encontró material pirotécnico, una bandera de ISIS confeccionada a mano y un libro del Corán con notas.Dos hermanos con su arsenal químico fueron detenidos más tarde en Dinamarca. Después, en la ciudad alemana de Dietzenbach, en el estado de Hesse, fue arrestado el tercer hermano de 40 años que en aquel momento estaba en un centro de detención preventiva.Spiegel no indica donde se planeaba realizar el atentado.

/20210210/onu-isis-podria-atacar-en-todo-el-mundo-en-2021-1094390079.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

terrorismo, atentado, dinamarca, alemania