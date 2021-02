https://mundo.sputniknews.com/20210211/1099826502.html

Lukashenko enumera las condiciones de su salida del poder

Lukashenko enumera las condiciones de su salida del poder

MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó que las condiciones para que abandone su puesto son el cese de las protestas en el... 11.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-11T14:32+0000

2021-02-11T14:32+0000

2021-02-11T14:32+0000

bielorrusia

alexandr lukashenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1092684764_0:92:2974:1764_1920x0_80_0_0_db7230bec6bcac32be3539e34373f59f.jpg

Además afirmó que Bielorrusia debe seguir siendo una república presidencialista, pero "la Constitución la hay que cambiar"."Primeramente, porque los poderes que tiene actualmente el presidente resultarán demasiado agobiantes para una persona y no es cierto que la persona que llegará al poder en futuro lo aguante", afirmó Lukashenko.Declaró también que no cree en las palabras de la oposición sobre la disposición a celebrar nuevas presidenciales tras el cambio de poder en el país."No habría elecciones", aseveró.Lukashenko afirmó también que ya está preparado un plan sobre redistribución de poderes en la república.En los últimos meses Bielorrusia ha sido escenario de multitudinarias protestas que estallaron tras las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto en las que, según el escrutinio oficial, Lukashenko consiguió su sexto mandato.La oposición bielorrusa denunció numerosas irregularidades electorales y exige una repetición de los comicios, opción que Lukashenko descarta. Además, el presidente bielorruso acusa a Polonia, la República Checa, Lituania y Ucrania de estar detrás de las protestas y dirigirlas, en particular a través de las redes sociales.Varios países, entre ellos Estados Unidos, miembros de la UE, el Reino Unido y Ucrania, no reconocen como legítima la reelección de Lukashenko, en el poder desde 1994.En cambio Rusia, China, varias naciones del espacio postsoviético, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Turquía, entre otros, dieron por válidos los resultados de la votación de agosto.

/20210129/lukashenko-revela-por-que-fue-investido-presidente-en-secreto-1094268344.html

/20210111/lukashenko-afirma-que-europa-lo-culpa-por-defender-a-bielorrusia-1094072480.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

bielorrusia, alexandr lukashenko