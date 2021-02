https://mundo.sputniknews.com/20210211/1099579474.html

Pablo Iglesias insiste en denunciar que en España no hay "normalidad democrática"

Pablo Iglesias insiste en denunciar que en España no hay "normalidad democrática"

MADRID (Sputnik) — El vicepresidente segundo del Gobierno español, Pablo Iglesias, insistió en su tesis de que España no goza de una "plena normalidad... 11.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-11T12:06+0000

2021-02-11T12:06+0000

2021-02-11T12:25+0000

democracia

españa

españa

pablo iglesias

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1092457626_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b714c9a638bb13142ab2df22c88bda5a.jpg

"Decir que no hay plena normalidad democrática es decir una obviedad", dijo el líder de la formación de izquierdas Unidas Podemos en una entrevista con RAC1.Iglesias comenzó a denunciar las presuntas fallas del sistema democrático de España el pasado lunes 8 de febrero al hilo de las palabras del canciller ruso, Serguei Lavrov, que respondió a las críticas de la Unión Europea por el caso del bloguero opositor Alexéi Navalni recordando el encarcelamiento de líderes catalanes.En concreto, Lavrov señaló la condena a los líderes del independentismo catalán tras el referéndum unilateral de 2017 como un ejemplo de "decisiones judiciales motivadas políticamente" en Occidente.La diplomacia española salió al paso de esas palabras afirmando que "en España no hay presos políticos" sino "políticos presos".Sin embargo, Iglesias asumió parte del razonamiento de Lavrov, afirmando que España vive una situación de "excepcionalidad" no solo por el encarcelamiento de líderes catalanes, sino también por la huida del rey emérito a Emiratos Árabes o por la inminente entrada en prisión del rapero Pablo Hasél."Si eso molesta a tantos, pues a lo mejor estamos diciendo la verdad. Porque la verdad siempre ofende mucho. Claro que tenemos una democracia, pero muy mejorable. Y el hecho de que les moleste tanto es la mejor prueba de que es la puñetera verdad", insistió.Iglesias también siguió esa vía discursiva en redes sociales, donde este jueves 10 de febrero reprochó que la portada del diario El Mundo culpara a Unidas Podemos de un rótulos donde la televisión pública (TVE) comparaba la huida del rey emérito con la noticia de que la princesa Leonor estudiará fuera de España.El Partido Popular, primera fuerza de la oposición, solicitó en varias ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la destitución de Iglesias por este tipo de declaracionesLa portavoz del Gobierno, María Jesús Montero (PSOE), enmendó en público las palabras de Iglesias, afirmando que "evidentemente" España es una democracia plena.No obstante, la propia Montero subrayó que las declaraciones de Iglesias "hay que enmarcarlas en la campaña de las elecciones catalanas" y que, en todo caso, "nacen de un deseo por mejorar la calidad democrática" del país, por lo que aseguró que "no hay polémica" en el seno del Gobierno al respecto.

/20210208/la-cancilleria-rusa-tilda-de-propaganda-la-respuesta-de-gonzalez-laya-a-lavrov-1094358058.html

1

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

democracia, españa, pablo iglesias