https://mundo.sputniknews.com/20210211/1099401533.html

Vicecanciller ruso: el Tratado INF no podrá renacer en su forma anterior

Vicecanciller ruso: el Tratado INF no podrá renacer en su forma anterior

MOSCÚ (Sputnik) — El restablecimiento del Tratado de Liquidación de Misiles de Alcance Medio y Más Corto (INF) en su forma anterior es imposible, sostiene el... 11.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-11T10:57+0000

2021-02-11T10:57+0000

2021-02-11T11:08+0000

tratado inf

irán

serguéi riabkov

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/103693/62/1036936260_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_383a50fd1fbdc21c37e2983c55cea735.jpg

"No creo que existan perspectivas de restablecer el Tratado INF en la forma en que existió durante treinta años", dijo el diplomático al intervenir en rueda de prensa celebrada en la agencia Rossiya Segodnya.El Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance (Tratado INF) dejó de regir el 2 de agosto de 2019. EEUU suspendió a inicios de 2019 sus obligaciones derivadas de este tratado con el pretexto de que Rusia lo estaba infringiendo. Moscú rechazó estas acusaciones.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció más tarde que Rusia también suspende su compromiso con este tratado, pero al mismo tiempo declaró que Moscú no desea implicarse en una nueva carrera armamentista.Dijo, en particular, que Rusia, al mostrar buena voluntad, está preparada para renunciar al despliegue en su parte europea de los cohetes 9M729, si la OTAN da pasos similares. Además propuso a la Alianza Atlántica inspeccionar recíprocamente los sistemas Aegis Ashore instalados en Europa y los misiles 9М729 emplazados en la región de Kaliningrado (enclave ruso en la región báltica).El primero en reaccionar a esta iniciativa fue Berlín, que alegó el viejo argumento de la OTAN de que las ideas rusas referentes al INF no infunden confianza.Riabkov calificó de irresponsables tales declaraciones y recordó que Moscú insta a Washington a obrar de manera constructiva en las negociaciones sobre el control de las armas.A juicio del diplomático, Washington debe dejar los intentos de imponer a la comunidad internacional la peligrosa y desestabilizadora concepción de la rivalidad entre las grandes potencias."Proponemos a EEUU analizar conjuntamente los problemas existentes en esta esfera y buscar vías para eliminarlos o al menos minimizarlos, con el fin de pasar a esbozar nuevos acuerdos y luego llenarlos de contenido concreto", señaló Riabkov. Acuerdo nuclearAdemás, Riabkov instó a los Gobiernos de Estados Unidos y de Irán a llegar a un entendimiento y retomar el acuerdo nuclear antes del 21 de febrero para eludir el aumento de la tensión."El tiempo se agota (...) Quisiera que antes de esa fecha se halle una solución de consenso que permita evitar el incremento de la tensión", dijo Riabkov.El alto diplomático recordó que Irán aprobó una ley que obliga al Gobierno a renunciar a un protocolo adicional del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) si los países signatarios del acuerdo nuclear no cumplen su parte antes del 21 de febrero.En concreto, Teherán busca que el Reino Unido, Francia y Alemania resuelven el problema de las restricciones que Estados Unidos comenzó a imponer al país persa en mayo de 2018, tras retirarse del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), como se conoce al acuerdo nuclear.El PAIC, sellado en julio de 2015 entre el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Rusia más Alemania) e Irán, estableció una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.Según Riabkov, sería razonable que Washington y Teherán sincronicen su retorno al PAIC para evitar la polémica sobre quién debería dar el primer paso.Si bien, dijo, será complicado levantar de una vez todas las sanciones estadounidenses, "es incorrecto que el proceso se dilate".En cuanto a las afirmaciones de la prensa estadounidense sobre la supuesta producción de uranio metálico por parte de Irán, Riabkov subrayó que esas informaciones restan optimismo y apuntan a la firmeza de Teherán a no resignarse al actual estado de cosas.Con todo, el viceministro instó a los iraníes a la moderación y a la responsabilidad.El uranio metálico se utiliza en la fabricación de combustible nuclear para las centrales atómicas.

/20190805/rusia-asegura-que-eeuu-es-el-unico-responsable-de-la-muerte-del-tratado-inf-1088264261.html

/20190802/la-caja-de-pandora-que-abre-eeuu-al-retirarse-del-tratado-inf-1088241699.html

/20210204/biden-e-iran-las-decisiones-a-tomar-1094325455.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

tratado inf, irán, serguéi riabkov, rusia