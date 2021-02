https://mundo.sputniknews.com/20210210/teheran-tilda-de-falsos-los-reportes-sobre-zarif-y-el-boeing-ucraniano-1094385452.html

Teherán tilda de falsos los reportes sobre Zarif y el Boeing ucraniano

Los reportes de los medios sobre las presuntas palabras del ministro de Exteriores de Irán respecto al derribo del Boeing 737-800 de Ukraine International... 10.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-10T12:29+0000

2021-02-10T12:29+0000

2021-02-10T12:25+0000

Horas antes, la cadena de televisión CBC informó que el Gobierno y los servicios de inteligencia de Canadá están revisando una grabación de audio en la que un hombre, identificado por fuentes del medio como el ministro de Exteriores iraní, afirma que la verdadera causa del derribo del avión ucraniano no puede ser revelada por motivos de seguridad.El presunto Zarif dijo que hay mil posibilidades para explicar el derribo del avión, incluida la clara posibilidad de un ataque premeditado por infiltrados.El portavoz llamó a las autoridades de Canadá a no difundir rumores para no aumentar el dolor de las familias de los ciudadanos fallecidos en ese accidente aéreo.Jatibzade recordó que se está finalizando la preparación de un informe técnico, al agregar que Canadá puede expresar su opinión sobre la catástrofe durante el trabajo en ese documento.El 8 de enero de 2020, el Ejército iraní bombardeó dos bases usadas por militares estadounidenses en Irak en represalia por la muerte del general Qasem Soleimaní, comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, asesinado una semana antes por Estados Unidos mediante un ataque de precisión en Bagdad.Varias horas después del ataque a las bases, un Boeing 737-800 de Ukraine International Airlines que acababa de despegar con 176 personas a bordo con destino a Kiev se estrelló cerca del aeropuerto de Teherán.En la catástrofe murieron 82 iraníes, 63 canadienses, 11 ucranianos, diez suecos, siete afganos y tres británicos.El 11 de enero 2020, el Estado Mayor iraní anunció que el avión ucraniano fue derribado por un error humano, después de que un operador de la defensa aérea lo identificara como supuesto blanco enemigo, concretamente como un misil de crucero, mientras Irán esperaba un ataque por parte de EEUU.Más tarde se supo que el Boeing fue derribado por dos misiles tierra-aire Tor-M1.

2021

