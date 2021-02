https://mundo.sputniknews.com/20210210/rusia-supera-los-4-millones-de-casos-confirmados-del-covid-19-1094383366.html

Rusia supera los 4 millones de casos confirmados del COVID-19

Rusia supera los 4 millones de casos confirmados del COVID-19

Los contagios por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en Rusia han rebasado los cuatro millones, se desprende del balance actualizado del centro operativo nacional... 10.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-10T08:11+0000

2021-02-10T08:11+0000

2021-02-10T13:24+0000

coronavirus

rusia

noticias

mundo

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/images/sharing/article/1094383366.jpg?10914347951612963485

"La Federación de Rusia registra un total acumulado de 4.012.710 de casos de infección por coronavirus (+0,36%) en las 85 regiones", dice el comunicado.Al mismo tiempo, la cifra de nuevos positivos sigue en descenso y en la última jornada se situó por debajo de los 15.000 por primera vez en casi cuatro meses, desde el 17 de octubre pasado, según el organismo.La mayoría de los nuevos contagios fueron detectados en la capital (1.441), seguida de San Petersburgo (1.169) y la provincia de Moscú (650).Con la defunción de 536 pacientes en el último día, el total de fallecidos por el COVID-19 en Rusia ascendió a 78.134.En particular, se confirmaron 68 muertes en la capital, 54 en San Petersburgo, y 35 en la provincia de Moscú.Un día antes, fueron notificados 15.019 contagios adicionales y 530 fallecimientos.Por su parte, la oficina nacional de protección al consumidor, Rospotrebnadzor, comunicó que en Rusia se han realizado hasta la fecha más de 105,2 millones de test del coronavirus, incluidos unos 284.000 en el último día.El presidente ruso, Vladímir Putin, está satisfecho con la gestión del centro operativo informó el portavoz de la Pesidencia rusa, Dmitri Peskov.El 8 de febrero pasado, del Servicio de Estadísticas de Rusia, Rosstat, comunicó que según sus cálculos, en 2020 el coronavirus fue la causa principal de la muerte de casi 86.500 personas en Rusia.Al comentar los datos de mortalidad, Peskov constató que "se trata de unas cifras tristes para todos nosotros"."Pero es una realidad a la que nos hemos enfrentado. No es solo el COVID-19, sino también sus consecuencias, tanto directas como indirectas. Y no solo Rusia se ha enfrentado a ello, sino casi todos los países del mundo", afirmó.Vacunación en RusiaMás de 1,7 millones de rusos recibieron las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V, declaró el subdirector del Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya, Denís Logunov.Señaló, además, que la primera dosis del fármaco la recibieron casi 2,2 millones de ciudadanos de Rusia.Según Logunov, la mayor parte de los ciudadanos rusos podría vacunarse contra el coronavirus antes de agosto."De este modo se alcanzará la cifra del 70% de la capa inmune" lo que ayudará a estabilizar la situación epidemiológica en el país, añadió.Rusia, añadió, produjo unos siete millones de dosis de Sputnik V que ya entraron en la circulación civil y señaló que el próximo mes de marzo ese indicador podría alcanzar unos 10 millones de dosis.El 11 de agosto de 2020 Rusia registró su primera vacuna contra el COVID-19, Sputnik V, desarrollada por el Centro Gamaleya en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa.La vacuna consta de dos componentes: el primero se basa en el adenovirus humano tipo 26, y el segundo, en el adenovirus humano recombinante tipo 5. El medicamento se administra dos veces, con un intervalo de 21 días.El 2 de febrero, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados de la tercera fase del ensayo clínico de la vacuna basada en adenovirus humanos que confirmaron su seguridad y eficacia del 91,6%.Hasta el momento una veintena países de América, Europa, Asia y África autorizaron el uso de emergencia de Sputnik V.

/20210209/mexico-tiene-la-mayor-tasa-de-letalidad-por-covid-19-en-el-mundo-1094381762.html

/20201229/necesitaremos-un-pasaporte-de-vacunas-para-viajar-en-2021-1093981317.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

coronavirus, rusia, noticias, mundo, rusia