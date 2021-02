https://mundo.sputniknews.com/20210210/rusia-pide-a-eeuu-que-detenga-su-imprudente-amenaza-militar-en-el-mar-negro-1094392565.html

Rusia pide a EEUU que detenga su "imprudente" amenaza militar en el Mar Negro

Rusia pide a EEUU que detenga su "imprudente" amenaza militar en el Mar Negro

La Embajada de Rusia en Estados Unidos pidió a Washington que detenga el "ruido de sables" (amenaza militar) en el Mar Negro tras el ejercicio conjunto... 10.02.2021, Sputnik Mundo

We call on the 🇺🇸 military to stop reckless ⚔️ saber rattling and mind their business in the territorial waters of the United States. The peace and security of the #BlackSea need no alien interference. https://t.co/Pi2MWcLgHuAgrega que "la paz y la seguridad del Mar Negro no necesitan interferencia extranjera"."Parece que la Sexta Flota de Bandera de Estados Unidos no puede esperar a encontrar un enemigo en el Mar Negro; busca desesperadamente un pretexto, ahora abiertamente bajo la bandera del ejercicio de guerra, para aumentar su presencia en la región", expresa la sede diplomática.El ejercicio conjunto de los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) incluyó movimientos de guerra en superficie, aire y subterránea, y apuntó a mejorar la competencia táctica combinada de mando y control, según un artículo publicado por la Sexta flota de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, Europa y África en su sitio web.

