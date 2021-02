https://mundo.sputniknews.com/20210210/rusia-baraja-enviar-al-espacio-un-satelite-con-animales-a-bordo-1094384340.html

Rusia baraja enviar al espacio un satélite con animales a bordo

Rusia baraja enviar al espacio un satélite con animales a bordo

Rusia considera la posibilidad de lanzar al espacio un satélite con animales a bordo para investigaciones científicas, comunicó el director general del Centro... 10.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-10T10:32+0000

2021-02-10T10:32+0000

2021-02-10T23:45+0000

conquista espacial

satélites

animales

espacio

mundo

rusia

noticias

ciencia

espacio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/images/sharing/article/1094384340.jpg?10915250171613000742

Se trata del aparato Bion-M número dos. Inicialmente estaba previsto que ese satélite volaría a una altura de 800 kilómetros de la superficie terrestre, mientras que ahora se baraja la posibilidad de lanzarlo a una altura de 20.000 kilómetros, es decir a nivel del cinturón de radiación exterior. El lanzamiento se podría realizar en 2024, y el aparato permanecería en el espacio cuatro semanas.Según informó a Sputnik una fuente familiarizada con la situación, ese cambio de planes está relacionado con los preparativos de los viajes espaciales rusos hacia la Luna y a otros planetas.Baránov indicó este miércoles 10 de febrero que en caso de aprobarse esa iniciativa, habrá que reconstruir un poco el satélite. La decisión de aprobar el programa o no corresponde al Instituto de Problemas Biomédicos de la Academia de Ciencias rusa, pues determinará si el proyecto tiene interés científico.Satélites OneWebAdemás, Baránov declaró que Rusia terminó la fabricación de los cohetes Soyuz que se utilizarán para el lanzamiento de los satélites británicos OneWeb.Baránov comentó que para la fecha todos los cohetes ya debían de ser lanzados, pero la pandemia y la quiebra de OneWeb alteraron el calendario de lanzamientos.En junio de 2015, la corporación espacial rusa Roscosmos firmó un contrato con la francesa Arianespace y la británica OneWeb para 21 lanzamientos comerciales con cohetes Soyuz desde los cosmódromos de Baikonur, Vostochni y Kurú.En septiembre de 2020 One Web anunció que los lanzamientos contratados fueron reducidos a 19 y que se completaron ya cuatro: dos desde Baikonur, uno desde Vostochni y uno más desde Kurú. En total, 110 satélites fueron puestos en la órbita.En noviembre de 2021 la compañía Glavkosmos (subsidiaria de Roscosmos) comunicó que en 2021 OneWeb tiene previsto realizar entre 8 y 10 lanzamientos de satélites en cohetes Soyuz desde Baikonur, Vostochni y Kurú.OneWeb planea empezar, a finales de 2021, a brindar servicios comerciales de comunicación vía satélite y a finales de 2022 desplegar una constelación de 648 satélites para ofrecer acceso a internet de banda ancha en cualquier lugar del mundo.Competencia desleal de SpaceXBaránov también sostuvo que la empresa estadounidense SpaceX pudo recurrir a prácticas desleales en el mercado de lanzamientos espaciales."En las últimas dos décadas la cifra se mantiene en este rango, por eso no podemos decir que lanzamos menos cohetes", puntualizó.En 2021, avanzó Baránov, está previsto cerca de una veintena de despegues de los cohetes espaciales Soyuz.SpaceX, del multimillonario Elon Musk, efectuó 26 lanzamientos en 2020.

/20180819/belka-strelka-viaje-espacio-1081310482.html

/20201027/rusia-podra-manejar-cientos-de-satelites-en-orbita-a-la-vez-que-significa-eso-1093265192.html

/20210202/prototipo-de-spacex-explota-al-aterrizar-1094309865.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

conquista espacial, satélites, animales, espacio, mundo, rusia, noticias, ciencia, espacio