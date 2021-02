https://mundo.sputniknews.com/20210210/presidente-venezolano-entrega-al-parlamento-las-dos-primeras-leyes-del-poder-comunal-1094392258.html

Presidente venezolano entrega al parlamento las dos primeras leyes del poder comunal

Presidente venezolano entrega al parlamento las dos primeras leyes del poder comunal

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó a la Asamblea Nacional las leyes del parlamento comunal y la de ciudades comunales, elaboradas por el poder... 10.02.2021, Sputnik Mundo

El mandatario añadió que los textos legales fortalecerán a los consejos comunales, que son instancias de participación ciudadana.Maduro dijo que el siglo XXI en Venezuela se decidirá bajo la consigna "comuna o nada"."O hay comuna o no hay patria, o hay comuna o no hay socialismo, o hay comuna o no hay bienestar y felicidad del pueblo, así de sencillo, comuna será futuro, comuna será garantía de patria", sostuvo.En octubre pasado, Maduro aprobó la creación de 200 ciudades comunales dirigidas en autogobierno y por el poder popular.Estas ciudades son un sistema de unión de comunas, dentro de un eje geográfico y territorial definido, que comparten intereses, usos, costumbres y rasgos culturales que los identifican, con fines políticos, administrativos y económico-productivos que persiguen un modelo de sociedad socialista de equidad y de justicia.

