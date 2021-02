https://mundo.sputniknews.com/20210210/por-que-principe-felipe-vivira-separado-isabel-tras-cumpleanos-100-1094390583.html

¿Por qué el príncipe Felipe vivirá separado de Isabel II tras su cumpleaños 100?

Tras haber pasado meses en el castillo de Windsor debido a la pandemia, la pareja real podría vivir por separado tras el 100º aniversario del príncipe Felipe. 10.02.2021, Sputnik Mundo

La reina Isabel II, de 94 años, y el príncipe Felipe, de 99, han vivido en el castillo de Windsor durante la mayor parte de la pandemia, informa el periódico británico Express.El 10 de junio el esposo de la monarca cumplirá 100 años y pocos días después de su aniversario Londres acogerá el desfile militar Trooping the Colour (Desfile del Estandarte). Durante este emblemático evento los miembros de la familia real suelen reunirse en el balcón del palacio de Buckingham para ver el espectáculo aéreo de la Real Fuerza Aérea.Sin embargo, el príncipe Felipe no ha asistido a este desfile desde su jubilación y es poco probable que lo haga este año. En lugar de volver a Londres con la Reina, parece que pueda regresar tranquilamente a su base de retiro en la granja Wood Farm después de su cumpleaños. Si el Duque de Edimburgo abandona el castillo de Windsor, es probable que se reúna con la Reina más tarde en el castillo de Balmoral. Si bien es cierto que durante la crisis sanitaria Isabel II y Felipe buscaron consuelo en la compañía del otro, están acostumbrados a vivir por separado. En los últimos años, la pareja real ha pasado semanas e incluso meses sin verse. Así, tras su jubilación en 2017, el Duque de Edimburgo hizo que Wood Farm fuese su residencia principal, mientras la reina permanecía en el palacio de Buckingham. El príncipe Felipe sigue siendo el hombre de confianza más cercano de la reina con quien habla por teléfono todos los días cuando no viven juntos. Previamente la reina había calificado de su "fuerza" al Duque de Edimburgo. Mientras tanto su duradero matrimonio de 73 años se ha convertido en un símbolo de estabilidad para muchos británicos.

Noticias

