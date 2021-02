¿Por qué habla chino el alcalde de Sevilla? | Vídeo

https://mundo.sputniknews.com/20210210/por-que-habla-chino-el-alcalde-de-sevilla-1094385295.html

Juan Espadas hablando chino causa furor en las redes sociales que se lanzan a la parodia. 10.02.2021, Sputnik Mundo

turismo

redes sociales

idiomas

sevilla

noticias

mundo

españa

El alcalde de Sevilla habla chino, o eso refleja un vídeo de unos 45 segundos que inunda las redes sociales de los sevillanos, pero también de la comunidad china en España y en el propio país asiático. Obviamente, teniendo en cuenta la naturaleza de las redes sociales y la sorna andaluza, las parodias no han tardado en sucederse.El alcalde mira a cámara y en una primera parte, saluda protocolariamente y desea un feliz año nuevo al pueblo chino, y a continuación, hace referencia al contexto de pandemia global, desea una pronta recuperación y que los visitantes chinos puedan retornar a Sevilla. Abajo, los subtítulos en chino acompañan al regidor. La propia embajada china en España ha agradecido el gesto.​Inmigrantes chinos consultados por este medio, aseguran "que se le entiende casi todo". No obstante, a través de WhatsApp y otras redes, las parodias fluyen. El alcalde, con unos subtítulos alternativos alienta al pueblo chino a venir, ya que "vamos a tener menos ingresos que un bar con el cartel de Mahou", detalla la parodia. A continuación el alcalde, recordamos, en la parodia, anuncia que Sevilla va a vacunar a los costaleros.​Otras parodias, en cambio, cargan más la traducción en clave política; pero la cuestión está en boca de todos. ¿Qué hace el alcalde hablando en chino?, ¿tanto ha cambiado la política?, ¿tanto nos ha afectado la globalización? Más que un agasajo o una arriesgada exposición a la parodia, se trata de una estrategia de gobierno para reposicionar a Sevilla en el mapa, un plan con el que Espadas quiere seguir atrayendo turismo, empresas y eventos de calibre mundial. El turismo es para Sevilla el escaparate en el que vender sus bonanzas en mercados extranjeros. Pero ahora que el turismo es solo un sueño futuro, la economía local está varada. Solo los hoteles de grandes cadenas permanecen abiertos, y los pisos turísticos, según datos municipales, han pasado de las 11.475 licencias activas de 2017 a los actuales 5.310. "Si para que debamos recuperar el pulso como destino turístico mundial, el alcalde tiene que emplear un rato en intentar, y hacerlo solo medianamente bien, saludar al Año Nuevo Chino, evidentemente lo haré, ya sea en chino, en finlandés o neerlandés o en lo que haga falta", asegura Espadas. "Sé que ha sido divertido, y de hecho felicito algunos de los vídeos que he visto en redes y que me han hecho reír. Si esto sirve para poner una sonrisa, bienvenido sea, porque falta nos hace". No es la primera vez que el alcalde habla chino a los chinos. Ya lo hizo en 2018 y su mensaje fue proyectado en la plaza de Tiananmén. Mientras Sevilla sigue trabajando su proyección internacional para cuando la actividad de los viajeros se recupere, como evidencia un nuevo artículo de la prensa británica, señalando a la capital hispalense como el primer sitio a visitar. Pero no se trata solo de turismo, sino de marcar internacional. los viajeros chinos son un mercado emergente, las cifras de 2019 revelan que más de 700.000 chinos visitaron nuestro país, aunque los principales turistas siguen siendo británicos, alemanes y franceses. Sevilla es un vivo ejemplo, China es el mercado que más creció en 2019, con un 33%.Sevilla tiene el sello de Chinese Friendly City, de hecho es la primera ciudad en serlo en Europa. "Este tipo de detalles gusta mucho a los viajeros de China", explican fuentes del departamento turístico hispalense. Además, la capital andaluza acogió en 2018 la cumbre Europa-China de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas (WTCF), creada en Beijing en 2012, algo así como la alternativa china a la OMT. De hecho, explican desde el Ayuntamiento, Sevilla era candidata a albergar la sede de la WTCF en Europa hasta que la pandemia ha puesto en hibernación al sector turístico.La globalización, si es que vuelve, implicará riesgos y abandonar la zona de confort, aunque ello suponga exponerte a chapurrear chino.

