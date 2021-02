¿Por qué es inédito el juicio político a Donald Trump en el Senado?

https://mundo.sputniknews.com/20210210/por-que-es-inedito-el-juicio-politico-a-donald-trump-en-el-senado-1094383905.html

El expresidente estadounidense Donald Trump enfrenta a partir del martes 9 de febrero un nuevo juicio político en su contra por su papel durante el ataque al Congreso en enero pasado."Estamos ante un hecho sin precedentes por varias razones: es la primera vez que un solo presidente enfrenta su segundo impeachment", explicó el periodista David Brooks.Otro aspecto novedoso es que "nunca antes se acusó a un presidente de ser una amenaza contra la democracia y de haber incitado a la insurrección".Mientras, la defensa del Trump está enfocada en discutir si el proceso es constitucional o no. "Sus abogados dicen que no está en la presidencia y que el impeachment implica la destitución del mandatario. Pero la acusación se aprobó cuando él ocupaba el cargo", apuntó el corresponsal del diario La Jornada.El juicio –que probablemente "no cuente con los votos necesarios para declararlo culpable"– se lleva adelante "en la escena del crimen, donde se produjo la invasión por los seguidores de Trump que intentaron interrumpir la confirmación de Joe Biden como presidente electo.Los senadores demócratas buscan reunir los votos suficientes entre las filas republicanas para juzgar a Trump y "prohibir que ocupe otro puesto federal por el resto de su vida". Brooks señaló la pugna entre una corriente "tradicional" dentro del Partido Republicano y otra influida por "las bases que llegaron con Trump".Golpe en Birmania: "Los militares buscan preservar sus propios negocios"Las protestas en Birmania contra los militares golpistas que apresaron a la líder Aung San Suu Kyi y a otros destacados miembros del gobierno civil se intensifican. Pero tras la imposición de la ley marcial, asoma la preocupación por el destino de los manifestantes prodemocráticos.El antropólogo y periodista argentino Andrés Ruggeri visitó el país asiático cuando éste apenas iniciaba su camino democrático.Explicó que el golpe de Estado del 1 de febrero podía esperarse porque "los militares han hecho una Constitución a su medida, como hizo Pinochet en Chile". De esta forma, cuentan con una serie de prerrogativas como "interrumpir un gobierno si observan irregularidades".A diferencia de las protestas de 2007, Ruggeri destacó "la vocación de protagonismo y del cambio de pueblo birmano, que los militares no van a poder parar tan fácil". "Les va a costar mucho controlar la situación a menos que recurran a una represión despiadada", advirtió.De hecho, remarcó que ve a las Fuerzas Armadas de Birmania "tratando de preservar ciertos negocios propios" y, por lo tanto, descartó el vínculo entre el golpe y "una nueva guerra fría entre China y EEUU".El periodista se refirió de esa manera a las versiones que involucran a Beijing con los militares birmanos.China ha tenido un rol significativo "incluso en las transformaciones de apertura económica que impulsó Suu Kyi, cuando las mayores inversiones vinieron de China y de las cuales se ha beneficiado".En el programa se informó a su vez acerca de la audiencia contra el Estado colombiano por el asesinato de militantes de la Unión Patriótica; el apoyo del Ejército de Haití al presidente Jovenel Moise; y los cargos de la majestad presentado líderes de las protestas en Tailandia.También se informó sobre el posible origen del COVID-19, según la misión de la OMS que trabaja en la ciudad china de Wuhan; y el llamado de la ONU a 57 países para que repatrien a niños y mujeres de Siria. El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

