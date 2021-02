Moscú acusa a Occidente de apoyar información falsa difundida por gigantes de IT de EEUU

https://mundo.sputniknews.com/20210210/moscu-acusa-a-occidente-de-apoyar-informacion-falsa-difundida-por-gigantes-de-it-de-eeuu-1094388287.html

Las autoridades de los países occidentales apoyan la difusión de información falsa sobre Rusia por parte de los gigantes de TI de Estados Unidos, declaró la... 10.02.2021

Zajárova hizo estas declaraciones durante una reunión de la Comisión de la Duma de Estado (Cámara Baja rusa) para la investigación de la injerencia de los países extranjeros en los asuntos internos de Rusia."Los gigantes tecnológicos actúan conjuntamente con los que están detrás de ellos… Poco antes de los actos ilegales registrados en Rusia, los gigantes de TI y los monopolios de internet estuvieron divulgando vídeos desinformativos en las plataformas digitales", refirió la portavoz de la Cancillería rusa.Además, Zajárova declaró que la OTAN y la UE se entremeten abiertamente en los asuntos de Rusia al apoyar los ánimos de protesta."Actualmente podemos ver cómo la OTAN y la UE van preparando otro instrumento para contener a Rusia, me refiero a la injerencia directa dirigida a desestabilizar la situación política interna mediante el fomento de los ánimos de protesta en la población", relató la diplomática."Para la contención política y económica de Rusia, el llamado Occidente colectivo —que en realidad son estructuras de la OTAN— utiliza una amplia gama de instrumentos de contención como sanciones ilegales, provocaciones políticas, descrédito mediante la publicación de desinformación y difusión de noticias falsas sobre Rusia", indicó la portavoz.Desinformación por parte de extranjerosPor su parte, el jefe de la comisión de la Duma de Estado que investiga la injerencia en los asuntos internos de Rusia, Vasili Piskariov, declaró que Moscú tiene datos de que ciudadanos extranjeros están involucrados en la publicación de informaciones falsas en las redes sociales sobre concentraciones no autorizadas en Rusia."La comisión tiene ejemplos de que ciudadanos extranjeros están involucrados en estos llamamientos ilegales y falsificaciones" relacionados con las concentraciones no acordadas, dijo Piskariov en una sesión del organismo.Según el presidente de la comisión, las manifestaciones mencionadas tienen por objetivo desestabilizar la situación en 2024, cuando Rusia celebrará elecciones presidenciales.Alertó de que las manifestaciones no acordadas con la participación de adolescentes se prepararon durante varios años.Asimismo, constató elementos comunes en la organización de las protestas ilegales en Moscú, Hong Kong y Minsk.Juzgar a promotores de protestas que están en el extranjeroLa Fiscalía General de Rusia propuso estudiar la posibilidad de llevar ante los tribunales a las personas que organizan acciones ilegales en Rusia pero se encuentran en el extranjero, reveló un representante de la entidad, Alexéi Zhafiarov.El 31 de enero, en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades rusas se celebraron protestas no autorizadas convocadas por los seguidores del bloguero opositor ruso Alexéi Navalni. Sus participantes usaron la fuerza contra los agentes de seguridad, entre los que hubo heridos.Según el Ministerio del Interior ruso, en las protestas en Moscú participaron cerca de 2.000 personas. Los mítines del 23 de enero, tampoco coordinados con las autoridades, desembocaron en enfrentamientos con los policías y en la detenciones de los infractores, se abrieron varios expedientes penales, en particular por la amenaza de infección masiva con el COVID-19.En vísperas del 31 de enero, la Fiscalía General y el Ministerio del Interior de Rusia recordaron que la organización de disturbios masivos puede penalizarse con hasta 15 años de cárcel.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó a los organizadores de esas acciones como provocadores. El presidente Vladímir Putin subrayó que todo el mundo tiene el derecho a expresar su opinión, "pero cuanto rebasa los marcos legales es peligroso, además de ser contraproducente".

2021

