Un Lamborghini sobre orugas, ¿un avance tecnológico o un fracaso total?

2021-02-10T14:55+0000

lamborghini

noticias

ciencia

tecnología

A primera vista el resultado final puede parecer impresionante, pero tal y como se desprende del vídeo, el vehículo experimental acabó siendo un desastre. La gente con conocimientos de mecánica no tardará en darse cuenta de que una vez instaladas sobre el auto, las orugas se han convertido en una carga adicional para su bomba de servodirección, brazos de suspensión, embrague y motor. Además, en los pocos momentos en los que el auto pudo moverse no dejaba de levantar una gran cantidad de nieve en el aire, lo que afectó considerablemente la visibilidad dentro de la cabina. Sin embargo, parece que estos contratiempos no le han decepcionado a TheStradman que finalmente quedó satisfecho con su invento. Asegura que sus ayudantes y él son las primeras personas en el mundo en colocar un Lamborghini sobre orugas.

