¿Está Tesla a punto de dejar el mercado chino?



La empresa ha enfrentado varios problemas de seguridad en el país asiático tan solo durante el último par de meses.

En opinión de Li Xuetong, profesor del departamento de Ingeniería Mecánica y Energética de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, pese a que los coches de Tesla no cumplen las normas de seguridad, la marca sigue siendo popular y no saldrá del mercado en el futuro próximo. No obstante, la popularidad de los coches de Elon Musk en China no deja de crecer. Según el informe financiero de Tesla, las ventas de los coches de la compañía en China en el 2020 se han duplicado con respecto a 2019: de 2.980 millones a 6.660 millones de dólares.A pesar de la creciente competencia de varias startups chinas de coches eléctricos, como Nio, el Modelo 3 de Tesla fue el coche eléctrico más vendido en China en el 2020, según la Asociación China de Turismos.Li aseguró que los coches eléctricos de Tesla son comprados principalmente por los fans fieles de la compañía, por lo que la propia empresa no abandonará el mercado chino próximamente. Asimismo, después de que la Administración de Shanghái anunciara que los coches con matrículas no asignadas a la ciudad no tienen el derecho a circular, las ventas de Tesla en Shanghái crecieron, ya que una planta de la empresa se encuentra allí.Además del coche que explotó en un aparcamiento de Shanghái en enero, Tesla ya se ha enfrentado a otro contratiempo en febrero al tener que retirar más de 36.000 vehículos debido a problemas con las tarjetas de memoria eMMC.

