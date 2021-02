https://mundo.sputniknews.com/20210210/el-kremlin-afirma-seguir-las-declaraciones-de-borrell-tras-sus-palabras-de-apoyo-a-navalni-1094384246.html

El Kremlin afirma seguir las declaraciones de Borrell tras sus palabras de apoyo a Navalni

El Kremlin afirma seguir las declaraciones de Borrell tras sus palabras de apoyo a Navalni

El Kremlin está siguiendo las declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, tras su visita a Rusia y sus declaraciones de apoyo al bloguero... 10.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-10T10:26+0000

2021-02-10T10:26+0000

2021-02-11T17:40+0000

el regreso de navalni a rusia

alexéi navalni

ue

josep borrell

europa

internacional

rusia

noticias

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/1094384246.jpg?10915075671613065232

La semana pasada y en vísperas de su visita a Moscú, Borrell avanzó que el Consejo de la Unión Europea debatiría una posible respuesta a la sentencia de prisión impuesta a Navalni. Además, el alto diplomático reafirmó que la UE seguirá apoyando al "equipo de Alexéi Navalni".Según Peskov, la UE "apoya a un convicto, solo que no está claro en qué lo apoya".La semana pasada la Justicia rusa hizo efectiva una pena suspendida de 3,5 años de cárcel contra el opositor Alexéi Navalni por haber violado en reiteradas ocasiones las reglas de conducta impuestas en el expediente de libertad condicional.Varios países occidentales llamaron a liberar a Navalni.Según adelantó Borrell, el Consejo de la UE debatiría el tema de Navalni el 22 de febrero y también en marzo en la cumbre de los 27.El Ministerio de Exteriores ruso aconsejó a los políticos extranjeros que comentan la situación de Navalni respetar el derecho internacional y dedicarse a la solución de los problemas de sus países.El canciller ruso Serguéi Lavrov dijo que las declaraciones extranjeras sobre este tema "parecen estar calcadas".Diálogo con la UEAdemás, Peskov declaró que Rusia busca vías para normalizar las relaciones con la UE y apuesta por el diálogo con el bloque comunitario pese a un alto "potencial problemático"."Y precisamente se destacó que pese a un excesivo potencial problemático, en nuestras relaciones debe haber lugar para el diálogo", agregó.El propio Borrell también habló de la necesidad de un diálogo entre Bruselas y Moscú, subrayó Peskov."Es el tipo de declaraciones que nos agrada más", indicó.El 9 de febrero Borrell afirmó que la UE podría imponer nuevas sanciones contra Rusia y prometió hacer "propuestas concretas" en la reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores el 22 de febrero y en la cumbre en marzo.El jefe de la diplomacia europea afirmó, además, que Rusia había mostrado falta de interés para restablecer las relaciones con la UE y que "no había cumplido con las expectativas al no convertirse en una democracia moderna".Según Borrell, las tensiones entre Rusia y el bloque comunitario las causan los conflictos en Ucrania, en Transnistria, así como la situación en Bielorrusia y el caso del bloguero opositor Alexéi Navalni.La visita de Borrell a Moscú se celebró del 4 al 6 de febrero. Durante la estancia en la capital rusa, Borrell se reunió con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, así como con los representantes de la sociedad civil rusa.

/20210205/europa-el-virus-navalni-y-la-vacuna-rusa-1094345088.html

/20210205/lavrov-la-ausencia-de-relaciones-estables-entre-rusia-y-la-ue-no-beneficia-a-nadie-1094336402.html

/20210209/rusia-asegura-que-la-ue-quiso-fustigarla-publicamente-con-la-visita-de-borrell-1094371595.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

el regreso de navalni a rusia, alexéi navalni, ue, josep borrell, europa, rusia, noticias, política