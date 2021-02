https://mundo.sputniknews.com/20210210/ecuador-una-victoria-de-arauz-confirmaria-la-nueva-ola-progresista-en-la-region-1094384116.html

Ecuador: "Una victoria de Arauz confirmaría la nueva ola progresista en la región"

Ecuador: "Una victoria de Arauz confirmaría la nueva ola progresista en la región"

Tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo en Ecuador, la diputada uruguaya y parlamentaria del Mercosur, Bettiana Díaz, dialogó con 'GPS... 10.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-10T10:14+0000

2021-02-10T10:14+0000

2021-02-12T12:32+0000

gps internacional

fernando haddad

crisis

covid-19

jair bolsonaro

luiz inacio lula da silva

elecciones presidenciales

brasil

guillermo lasso

yaku pérez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099834694_18:0:1262:700_1920x0_80_0_0_8ccc6a4080b39ad2c4cfd1a52ec06b91.jpg

Ecuador: "Una victoria de Arauz confirmaría la nueva ola progresista en la región" Ecuador: "Una victoria de Arauz confirmaría la nueva ola progresista en la región"

El candidato por la coalición Unión por la Esperanza, respaldada por el expresidente Rafael Correa, Andrés Arauz, ganó la primera vuelta de las elecciones en Ecuador, celebradas este domingo. Al respecto, "a pesar de factores como la pandemia o la debilidad institucional del país, la elección se dio en condiciones normales y en ella participó alrededor del 82% de la población, por lo que se podría decir que fue una jornada en la que ganó la democracia", sostuvo la observadora de los comicios por el Parlasur.La segunda vuelta tendrá lugar el 11 de abrilEn relación a las perspectivas para el balotage, "si bien todavía no podríamos afirmar con quien se va a enfrentar Arauz en la segunda vuelta, es muy probable que se repita la alianza entre Lasso y Pérez, tal como ocurrió en las pasadas elecciones", indicó.El candidato presidencial del PT en las elecciones de 2018, Fernando Haddad, aseguró que piensa volver a postularse en los comicios de 2022. En este marco, "la situación del país es muy delicada desde hace mucho tiempo", aseveró el investigador. En este sentido, "la elección de Bolsonaro y toda la crisis que ello generó ha sido terrible para Brasil, lo cual se evidencia aun más en una coyuntura crítica como lo es la pandemia", indicó el docente de la UNILA.Brasil vive un clima de fuerte polarización políticaUna eventual candidatura de Lula, "difícilmente aminore la polarización política", aseveró. A su vez, "es importante decir que Haddad es un político de alta calidad y que fue un excelente candidato en la elección de 2018", indicó. Por su parte, "es un problema para la izquierda que no quiere más que el PT tenga el protagonismo que ha tenido", indicó el investigador.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, analizó algunas características del grupo G20 en tiempos de incertidumbre en el sistema internacional.Latinoamérica IndependienteEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con la editora Julia Ortiz, con quien dialogamos sobre la primera edición del premio Latinoamérica Independiente, con el que 11 editoriales independientes de México, Chile, Brasil, Bolivia, Argentina, Ecuador, Uruguay, España, Colombia, Puerto Rico y Venezuela han decidido apostar por la no ficción. Ya sea en formato crónica o ensayo, el plazo para presentar los trabajos vencerá el 15 de febrero y en agosto se anunciará la obra ganadora, en Buenos Aires.

/20210209/ecuador-la-pesada-herencia-de-lenin-moreno-1094377585.html

/20210108/bolsonaro-podria-seguir-el-guion-de-trump-en-las-elecciones-de-2022-1094058835.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Fabián Cardozo

fernando haddad, crisis, covid-19, jair bolsonaro, luiz inacio lula da silva, elecciones presidenciales, brasil, guillermo lasso, yaku pérez, andrés arauz, rafael correa, elecciones, ecuador, elecciones presidenciales en ecuador (2021)