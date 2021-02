https://mundo.sputniknews.com/20210210/descubren-un-nuevo-beneficio-del-aguacate-contra-una-enfermedad-degenerativa-1094388513.html

Descubren un nuevo beneficio del aguacate contra una enfermedad degenerativa

El ácido graso que contienen los aguacates podría ser un gran aliado a la hora de combatir esta enfermedad. 10.02.2021, Sputnik Mundo

La esclerosis múltiple se caracteriza por atacar y dañar el sistema nervioso central, que según el descubrimiento de los investigadores, se podría tratar con un cambio en la dieta que ayude a algunas personas con esta enfermedad autoinmune.Según el estudio publicado en The Journal of Clinical Investigation el tejido graso en pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple carece de niveles normales de ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado que se encuentra en niveles altos en el aguacate y otros alimentos como carnes, queso, nueces, semillas de girasol, huevos, pasta, leche, aceitunas y otros.La falta de estos ácidos grasos genera una pérdida de los sensores metabólicos que activan las células T que median la respuesta del sistema inmunológico ante las enfermedades infecciosas, incluidos los ataques a las células sanas del sistema nervioso central, según los investigadores.La pérdida de visión, dolor, falta de coordinación y otros síntomas debilitantes, son señales de esclerosis múltiple, no obstante los investigadores consideran que se necesitan realizar más estudios para determinar si una dieta rica en ácido oleico puede ayudar y en qué medida a los pacientes con esta enfermedad.

