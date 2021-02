https://mundo.sputniknews.com/20210210/crisis-en-haiti-hay-indignacion-frente-al-golpe-a-la-constitucion-1094391693.html

Crisis en Haití: "Hay indignación frente al golpe a la Constitución"

Crisis en Haití: "Hay indignación frente al golpe a la Constitución"

Puerto Príncipe está paralizada debido a la crisis política por la permanencia del presidente en el poder. 10.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-10T22:00+0000

2021-02-10T22:00+0000

2021-02-11T14:10+0000

en órbita

cacerolazo

colombia

crisis política

jovenel moïse

haití

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1101769759_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_cd2d4447e41c5c2bfba5cbba13873ac8.jpg

Crisis en Haití: "Hay indignación frente al golpe a la Constitución" Crisis en Haití: "Hay indignación frente al golpe a la Constitución"

El presidente haitiano Jovenel Moise insiste en que —al haber asumido tardíamente en 2017— su mandato de cinco años finaliza en 2022 y no el pasado domingo 7 de febrero. En cambio, la oposición plantea que, según la Constitución, el tiempo que funcionó el Gobierno de transición entre 2015 y 2016 es un adelanto del período presidencial regular. El Consejo Superior del Poder Judicial determinó que el fin del mandato era el último domingo y exigió la salida del Ejecutivo. El entrevistado agregó que el mandatario "está aislado, ya no tenía legitimidad y ahora no tiene legalidad"."Es muy importante denunciar la actual represión. Este fin de semana mataron a dirigentes de barrios populares, encarcelaron de forma ilegal a 23 personas, incluido un juez de la Corte Suprema de Justicia", sostuvo Chalmers."Esta dictadura trata de destruir todo lo que tenemos como institucionalidad para impedir la expresión de la movilización popular", añadió. El economista y docente subrayó que a la policía se suman los grupos paramilitares que realizan "masacres en barrios populares y siembran miedo". También se refirió al apoyo al presidente dentro del país, que a nivel internacional cuenta con el respaldo de EEUU y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).Chalmers se refirió a la "orientación" económica de la gestión de Moise, la que responde a intereses de la oligarquía y a externos como a multinacionales de EEUU, que provoca la desocupación de decenas de miles de familias campesinas y "una situación de hambre y desesperación".Por su parte, la oposición nombró como presidente transitorio al juez Joseph Mécène Jean-Louis. Para Chalmers este nombramiento es una "ficción" pero "demuestra que parte de la oposición se puede unir para elegir un mandatario y ofrecer una alternativa". "En la Corte Suprema de Justicia no hay mucho apoyo a las reivindicaciones populares. [Jean-Louis] no cuenta con credenciales conocidas en apoyar a estos sectores", indicó el entrevistado.La discusión se centra ahora en la agenda de esa transición, la participación y las necesarias reformas del sistema político y electoral. Cacerolazo por la vidaOrganizaciones políticas y sociales de Colombia se manifestaron este miércoles 10 en defensa de la vida y la renta básica. En un mensaje difundido a través de Twitter, los convocantes expresaron que "Colombia merece vida digna".Sostienen que en plena pandemia —y a casi un año de cumplirse el inicio del aislamiento social— la situación empeora. El movimiento Renta Básica Universal Colombia Humana asegura que existen soluciones reales para las problemáticas de la gente.El entrevistado resaltó que, además de esta situación, en Colombia persiste la violencia. "Todos los días se registran asesinatos de líderes y lideresas sociales, y también masacres", acotó.Durante la jornada de movilización, el Partido Comunes (ex FARC) apoyó el cacerolazo en demanda de salud y mejores condiciones de vida. La Organización Nacional Indígena de Colombia también invitó a los colombianos a unirse a la propuesta."Solicitamos tres puntos básicos. Primero, la renta básica a las personas con menos recursos, como los trabajadores informales que quedaron sin empleo, al menos mientras continúe la pandemia y se mantengan las cuarentenas", indicó el presidente de Redepaz.Otro punto es el "fortalecimiento de la república hospitalaria. Desde 1993 la salud está privatizada en Colombia. Y además el fortalecimiento de las unidades de cuidados intensivos y la entrega de elementos de bioseguridad a todos los trabajadores de la salud, hoy afectados en primera línea", resaltó.El tercer elemento para Sanabria es que "empiece la vacunación lo más pronto posible. Hay incertidumbre y no están compradas las vacunas que cubran a la totalidad de la población". Estas y otras noticias en En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.

/20210210/haiti-se-encamina-anarquia-absoluta-1094386064.html

/20210204/frenar-la-peor-crisis-de-colombia-en-100-anos-depende-de-vacunacion-contra-covid-19-1094332660.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

cacerolazo, colombia, crisis política, jovenel moïse, haití