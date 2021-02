"Timochenko" pide a expresidente colombiano que se reúna con Duque por acuerdo de paz

https://mundo.sputniknews.com/20210209/timochenko-pide-a-expresidente-colombiano-que-se-reuna-con-duque-por-acuerdo-de-paz-1094380481.html

En la carta, el exguerrillero se manifestó preocupado por el futuro del acuerdo y destacó la importancia de mantener las "manos unidas" para lograr su implementación y que cesen los asesinatos de desmovilizados."Si darnos la mano fue importante (en Cartagena, durante la firma del primer acuerdo de paz en septiembre de 2016), que no nos la soltemos es hoy vida o muerte para miles de nuestros compañeros y compañeras", señaló en el texto.Al respecto agregó que darse la mano con Santos en Cartagena fue un gesto que los unió entonces y aún ahora, y precisó que la carta es el llamado suyo y de "muchas mujeres y hombres que creyeron y que creen en el acuerdo de paz".Según dijo, el acuerdo final de paz, firmado en Bogotá en noviembre de 2016, "se parece más a la muerte que a la vida, especialmente para aquellos cuyos nombres son casi anónimos (…), personas que jamás estarán en los titulares hasta el día que mueran, asesinados en cualquier calle o rincón de Colombia"."Timochenko" reiteró la necesidad de que Santos se reúna con Duque porque, aseguró, el presidente no puede dar su mano a la paz."Quizás sus propias manos están atadas por influencias de agendas partidistas extremas, o sus manos estén paralizadas frente a tantas otras manos que secretamente promueven la guerra y añoran el espantoso pasado", dijo.Dichos del GobiernoTras conocer el comunicado, el Gobierno colombiano respondió y señalo que bajo el liderazgo de Duque se apoya el proceso de reincorporación de los antiguos combatientes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)."El presidente que le ha dado la mano de una manera definitiva a quienes están en proceso de reincorporación es el presidente Iván Duque, que ha visitado 500% más espacios territoriales de los que se habían visitado antes de que él llegara al Gobierno, y eso es darle la mano al proceso de reincorporación", dijo el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, en declaraciones difundidas por su despacho."Este Gobierno entendió que el proceso de reincorporación es un proceso de largo plazo, van a ser siete u ocho años, que es lo que se necesita", agregó Archila.El expresidente Juan Manuel Santos y premio Nobel de Paz no se manifiesta aún sobre la petición de "Timochenko".

