Resurrección de un caza legendario: conoce el avión militar que cubrirá las espaldas de los F-35

EEUU resucita una antigua serie de cazas para ayudar a los F-35 en caso de una batalla aérea. 09.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-09T12:39+0000

2021-02-09T12:39+0000

2021-02-12T13:06+0000

industria militar

defensa

destacadas de defensa

avión de caza

f-35

f-15

américa del norte

noticias

Está previsto que los primeros dos aviones F-15EX pasen a formar parte del parque aéreo de Estados Unidos a principios de 2021. De hecho, la Fuerza Aérea volvió a optar por los cazas de cuarta generación 20 años después del cese de sus suministros: el último F-15E fue entregado en 2001.Las soluciones tecnológicas usadas hoy en día son cardinalmente mejor gracias al desarrollo de los ordenadores. De esta manera, la efectividad de combate del avión aumenta significativamente. El exterior del avión se queda igual, mientras que el interior ya es totalmente diferente. De esta forma aumentan las posibilidades del piloto de atacar a un enemigo, apuntó.La modificación se realizó para usar nuevos misiles aire-aire y aire-tierra. Para poder disparar esos nuevos misiles con mejor precisión hay que disponer de sistemas de navegación modernos. En otras palabras, el avión tiene que disponer de un ordenador más sofisticado. Y esto fue precisamente el aspecto en el que se enfocaron los diseñadores de la nueva modificación, señaló."Las características aerodinámicas no han cambiado, mientras que el interior ha sido considerablemente modernizado. La efectividad de combate de ese avión ha sido aumentada 1,5 veces", puntualizó. Normalmente el proceso de introducción de la modificación de un avión de combate se realiza mediante la construcción de nuevos aviones desde cero o sobre la base de una aeronave antigua cuya vida útil todavía no ha concluido. En este último caso, inician el proceso de renovación y empiezan a introducir en ese avión nuevos sistemas como el de navegación, el de puntería, el de suministro de energía, dijo el entrevistado.Curiosamente el nuevo equipamiento electrónico ocupa menos espacio, lo que reduce el peso de la aeronave y permite aumentar la cantidad de combustible a bordo o armamento. Normalmente los militares optan por más armas colocadas en el avión porque el combustible puede ser transportado en tanques auxiliares, destacó.¿Es el F-15EX comparable al F-35?"Cuando comparamos el F-35 con las modificaciones de F-15 hay que recordar que este último es un avión de cuarta generación y fue diseñado hace cinco décadas. El F-35 es un aparato aéreo totalmente diferente porque fue creado con un enfoque ideológico distinto. Es una aeronave militar de quinta generación que solo entró en servicio hace menos de una década", puso de relieve Popov.Los estadounidenses posicionan la serie F-35 como aviones que son prácticamente invisibles para los radares. Son aviones furtivos. Cuando diseñaron el F-15 no tenían la intención de crear un avión furtivo porque una tecnología semejante simplemente no existía en aquella época. Es decir, hay una diferencia categórica entre el F-35 y la serie F-15, incluidas las modificaciones, explicó. También hay diferencias en las dimensiones y peso de las dos series. Además, la serie F-35 iba no tanto reemplazar como desarrollar las tecnologías usadas en la serie F-22. El F-35 es un caza furtivo, más moderno y más simple en su uso para los pilotos y en su mantenimiento. Sin embargo, debido a los múltiples programas a los que se enfrentó el programa, el F-35 no satisfizo las necesidades y los requisitos de los militares estadounidenses, añadió. Esta es una de las razones por las que en Occidente ya tienen previsto presentar al público en cuestión de dos años los primeros prototipos de los aviones de sexta generación. Tuvieron muchas esperanzas en cuanto a la quinta generación, pero, al fin y al cabo, se decepcionaron mucho. En este sentido, el uso de los aviones de cuarta generación parece una elección mucho más lógica debido a su coste. Entretanto, la efectividad de combate del F-35 y el F-15 es comparable, indicó.Solo hasta el 30% de los F-22 y los F-35 están en pleno uso, los demás están siendo constantemente renovados o se encuentran bajo la suspensión de vuelos. Las series F-15, F-16 y F-18 son muchas veces más fiables, más seguras y más baratas de usar y mantener. Todo esto casi con la misma efectividad que los aviones de quinta generación, destacó. Solo hace falta hacer una modernización profunda de los aviones de cuarta generación. Justo por eso optan por esta generación: efectivamente se trata del ahorro de dinero. La única desventaja de estos aviones es la falta de furtividad, enfatizó.¿Cómo el F-15EX podría "cubrir las espaldas" del F-35?Los F-35 y los F-15 pueden complementarse uno a otro en un combate aéreo. Esta es una de las razones que llevaron a los militares norteamericanos a optar por su profunda modernización.Muchos aviones de la serie F-15 se encuentran en almacenes y los sacan de allí para realizar reparaciones y modernizaciones. Una vez que han sido renovados los aviones entran en las filas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Los F-35 y los F-15 se complementan entre sí y por eso son compatibles en un conflicto, declaró.En las condiciones de una guerra moderna un caza puede realizar 3 o 4 misiones hasta que lo derriben o necesite reparación. En este sentido, los precios de los F-35 comparados con los de las modificaciones de los F-15 difieren varias veces. Se trata de un beneficio directo del uso de las antiguas series de aviones porque en cualquier caso los derribarán tarde o temprano, agregó.Esto quiere decir que hay que aprovechar los beneficios de las antiguas series, y es incluso mejor cuando las antiguas series complementan a los aviones de nueva generación. Es incluso posible que los F-15 'cubran la espalda' de los F-35 en un combate. En este escenario un avión de la antigua serie permitiría que un caza de quinta generación cumpla con la misión con mayor calidad y efectividad, dijo el entrevistado.EEUU invirtió un presupuesto enorme en la creación y el desarrollo de los F-35 y no recibió un mal resultado. De hecho, la industria militar estadounidense engañó a todos y se hizo con un montón de dinero. El Departamento de Defensa de Estados Unidos obtuvo un producto que no cumple con sus requisitos. De hecho, no obtuvo casi nada, añadió.Por lo consiguiente, para EEUU ha sido una buena decisión usar los aviones de quinta generación junto con las antiguas series ya que es una buena integración de diferentes posibilidades. Estos también podrían ser usados junto con los F-18 y F-22. Esto sería muy efectivo desde el punto de vista del 'arte táctico', concluyó.

2021

