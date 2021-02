https://mundo.sputniknews.com/20210209/putin-destaca-el-liderazgo-de-rusia-en-el-desarrollo-de-vacunas-contra-covid-19-1094377871.html

Putin destaca el liderazgo de Rusia en el desarrollo de vacunas contra COVID-19

Putin destaca el liderazgo de Rusia en el desarrollo de vacunas contra COVID-19

Vladímir Putin, resalta la posición puntera de Rusia en el desarrollo de las vacunas contra COVID-19. 09.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-09T17:06+0000

2021-02-09T17:06+0000

2021-02-12T14:21+0000

el punto

donald trump

juicio político

eeuu

sputnik v (vacuna)

vacuna contra coronavirus

vacunación

vacuna

covid-19

pandemia de coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099706269_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_4162ae6fb280d85e62f6dd19abdeef07.jpg

Putin destaca el liderazgo de Rusia en el desarrollo de vacunas contra COVID-19 Putin destaca el liderazgo de Rusia en el desarrollo de vacunas contra COVID-19

Rusia ya produjo más de 8,6 millones de dosis de sus vacunas contra el coronavirus Sputnik V y EpiVacCorona, informó por su parte la vice primera ministra Tatiana Gólikova.Asimismo, constató que la tasa de crecimiento de nuevos casos diarios del virus en Rusia está disminuyendo.Tatiana Gólikova señaló que Rusia realiza activamente pruebas de COVID-19, lo que permite "detectar casos de coronavirus en las primeras etapas y tomar las medidas adecuadas de manera oportuna".El experto en vacunas Evgueni Timakov, aconseja que después de la inoculación no cabe relajarse y cabe intensificar la vigilancia:En otros temasTodos los que violen la ley serán castigados, advirtió este 9 de febrero el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al comentar los llamados de los partidarios del bloguero opositor Alexéi Navalni a realizar el próximo 14 de febrero una acción con linternas en los patios de las viviendas.Numerosas manifestaciones no coordinadas con las autoridades tuvieron lugar en diversas ciudades de Rusia el 23 de enero y continuaron el 31 de enero tras la detención de Alexéi Navalni.Peskov calificó días antes a los organizadores de las protestas de provocadores.El presidente ruso, Vladímir Putin, subrayó que todo el mundo tiene el derecho a expresar su opinión, pero denunció la práctica de los organizadores de las manifestaciones de "poner por delante a los menores de edad".El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, por su parte, acusó de cinismo a los partidarios del opositor, por incitar a las protestas en su apoyo durante la actual pandemia de coronavirus.En otro orden, los demócratas y los republicanos del Senado de EEUU acordaron la estructura y el calendario del juicio político contra el expresidente Donald Trump (2017-2021), comunicó el líder de la mayoría, Chuck Schumer.Los opositores de Trump buscan utilizar el único artículo del juicio político —la acusación de que el exmandatario incitó a la insurrección—, para prohibirle el ejercicio de cargos públicos permanentemente, incluida la candidatura a la presidencia en 2024.El experto ruso Andréi Kortunov, compartió su opinión acerca del próximo proceso:"Pienso que la defensa de Trump tiene cierta lógica: no se ha dado ningún caso en que un proceso de ‘impeachment’ rebase el período constitucional de mandato del presidente. Dicho con franqueza, no estoy seguro de que los demócratas puedan obtener esos votos adicionales para hacerse con la mayoría calificada en el Senado. El propio hecho de que el proceso siga en marcha es una prueba del malestar político que reina en EEUU", considera Andréi Kortunov.Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.

/20210206/el-mayor-avance-cientifico-de-rusia-desde-la-urss-bloomberg-elogia-la-sputnik-v-1094351238.html

/20210209/rusia-presenta-pruebas-de-la-participacion-de-los-diplomaticos-occidentales-en-las-protestas-1094371475.html

/20210204/expresidente-trump-no-testificara-bajo-juramento-en-juicio-politico-1094332300.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

donald trump, juicio político, eeuu, sputnik v (vacuna), vacuna contra coronavirus, vacunación, vacuna, covid-19, pandemia de coronavirus, coronavirus