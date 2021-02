https://mundo.sputniknews.com/20210209/moscu-critica-la-investigacion-del-gobierno-holandes-del-caso-del-mh17-1094376778.html

Moscú critica la investigación del Gobierno holandés del caso del MH17

Moscú critica la investigación del Gobierno holandés del caso del MH17

El Gobierno holandés no llevó a cabo una investigación completa del papel de Ucrania en el derribo del vuelo MH17 en 2014, criticó la portavoz del Ministerio... 09.02.2021, Sputnik Mundo

En un comunicado la diplomática informó de que el Gobierno neerlandés presentó una investigación, realizada por la ONG Fundación para la Seguridad de Vuelos, del papel de Kiev en el derribo del MH17 que, según Moscú es "un aspecto clave en el caso"."En su esencia esa investigación es una justificación de la falta de actuación de las autoridades ucranianas, con argumentos de que Rusia tampoco pronosticó la posibilidad de la catástrofe del vuelo del MH17. Mientras que el hecho de que el conflicto tuvo lugar en el espacio aéreo de Ucrania, es decir fuera de la zona de responsabilidad de la Federación de Rusia, quedó entre corchetes", subrayó.En opinión de Zajárova, esa investigación debía responder a la pregunta por qué las autoridades ucranianas no cerraron el espacio aéreo para los vuelos civiles sobre la zona de conflicto en el este del país en 2014, tal y como lo exige el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944 de Chicago y las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO).Sin embargo, afirmó, el informe de la Fundación para la Seguridad de Vuelos quedó "vacío", mientras que el Gobierno holandés "llegó a la conclusión de que no existen razones 'convincentes' para responsabilizar a Kiev. Las autoridades ucranianas supuestamente no se habían dado cuenta de que entonces existía amenaza para la aviación civil".La diplomática constató que "en vez de estudiar a fondo las acciones de Ucrania en la base de las normas y las prácticas recomendadas de la ICAO, los expertos solo presentaron un informe histórico seco y un nuevo análisis de declaraciones de políticos, citados por las redes sociales".El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines fue alcanzado por un misil cuando sobrevolaba la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, zona convulsionada por los enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las milicias. Los 298 ocupantes de la aeronave murieron.El Equipo de Investigación Conjunto (JIT, por sus siglas en inglés), formado por expertos de los Países Bajos, Malasia, Australia, Bélgica y Ucrania, afirma que el misil fue disparado desde el territorio controlado por las milicias de Donbás.La justicia holandesa responsabiliza del derribo del avión a tres ciudadanos de Rusia y a un ucraniano que, según la Fiscalía, no apretaron el botón para lanzar el misil, pero cooperaron supuestamente para obtener el sistema antiaéreo Buk y llevarlo al lugar desde donde se produjo el disparo.Al mismo tiempo, los especialistas del consorcio ruso Almaz-Antey insisten en que el misil se lanzó desde un área controlada por el Ejército ucraniano.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró al respecto que Moscú reconocería los resultados de la investigación solo si logra participar plenamente en esta labor.Además, recordó que Rusia había propuesto desde un principio llevar a cabo una investigación conjunta, pero su iniciativa fue rechazada, mientras se aceptó la participación de Ucrania, que no había cerrado el espacio aéreo sobre la zona de hostilidades.

