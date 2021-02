https://mundo.sputniknews.com/20210209/la-nasa-felicita-a-emiratos-arabes-unidos-tras-ingreso-de-sonda-a-orbita-de-marte-1094381173.html

La NASA felicita a Emiratos Árabes Unidos tras ingreso de sonda a órbita de Marte

La NASA felicita a Emiratos Árabes Unidos tras ingreso de sonda a órbita de Marte

La agencia espacial estadounidense felicitó a su par de Emiratos Árabes Unidos por el exitoso ingreso de la sonda Hope a la órbita de Marte, la primera misión... 09.02.2021

Congratulations @HopeMarsMission on your safe arrival to Mars’ orbit! Your bold endeavor to explore the Red Planet will inspire many others to reach for the stars. We hope to join you at Mars soon with @NASAPersevere. https://t.co/qGH9BlLJhvLa misión, la primera de su tipo de un país árabe, alcanzó la órbita completa a las 15:42 GMT, luego de siete meses de viaje hacia Marte."Tras siete años de trabajo duro y persistencia, logramos nuestro sueño con la histórica misión Hope de Emiratos Árabes Unidos cuando completó su inserción en la órbita marciana", dijo el centro espacial Mohammed bin Rashid en Twitter.El objetivo de la misión es estudiar la atmósfera y clima del planeta recolectando información durante dos años, con una posible extensión hasta 2025.La sonda fue lanzada en julio de 2020 y recorrió 480 millones de kilómetros hasta el Planeta Rojo."Querida Misión Hope ¡felicitaciones en llegar a Marte! En las palabras del poeta Al Mutanabbi: Si te aventuras en busca de la gloria, no te conformes con menos que las estrellas", dijo la NASA en la cuenta de su misión Perseverance.La misión estadounidense tiene previsto aterrizar en suelo marciano el 18 de este mes.

