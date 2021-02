"La maldición de los 35": el fenómeno que puede destruir al empresariado

https://mundo.sputniknews.com/20210209/la-maldicion-de-los-35-el-fenomeno-que-puede-destruir-al-empresariado-1094380020.html

Cómo la edad de los empleados puede convertirse en una maldición para el empresariado. 09.02.2021, Sputnik Mundo

El número de personas de 35 años en búsqueda de empleo desde febrero a septiembre de 2020 aumentó en un 14,9% en China en comparación con el año anterior. Y eso a la vez que el número de los demandantes de empleo de 50 años subía un 32,4% respecto al 2019. Así lo revela un estudio realizado por Zhilianzhaopin, una de las mayores plataformas de búsqueda de trabajo del gigante asiático.Estas cifras explican el impacto negativo de la pandemia en el mercado laboral durante el 2020. Las restricciones de edad a los 35 años, según el vloguero laboral Xingdongpaiwanping, han generado una "maldición de los 35 donde muchas empresas innovadoras de internet como Tencent o Huawei buscan empleados con un límite de edad de 30 años".A su vez, el profesor de la Universidad de Comercio Exterior y Asuntos Económicos de China Li Changan sugiere que este enfoque empresarial no tiene futuro por diversos factores.Añadió que, si las empresas siguen marcando límites de edad, les será muy difícil encontrar trabajadores, y ello sin tener en cuenta lo injusta que resulta la medida para quienes tienen más de 35 años. De hecho, es una violación del Código Laboral y en algunos países se ve como una forma de discriminación hacia la mano de obra."Ahora casi no hay requisitos de edad en el sector manufacturero. Los empresarios de este mercado han bajado el listón. Si miramos las estadísticas, nos damos cuenta de que el número de trabajadores del sector agrícola disminuye constantemente, por lo que el límite de edad en este sector sube constantemente. Tal vez las empresas que establecen dichas restricciones se basan en requisitos propios. En cuanto a la industria en general, no es tan común, no es un fenómeno a gran escala", subrayó. Sobre el aumento de la edad para la jubilación, recordó que se está convirtiendo en una necesidad, por lo que pronto se tomarán las medidas oportunas y, cuando se apliquen las políticas pertinentes, los requisitos de edad en el mercado laboral también se relajaran en gran medida.Según el experto, el deseo de las empresas de encontrar empleados más jóvenes —sobre todo en el sector de la tecnología— puede explicarse fácilmente por el hecho de que se les puede pagar menos y no les importa el exceso de trabajo. Sin embargo, las empresas deben estar preparadas para el hecho de que la generación más joven tampoco esté dispuesta a seguir un horario laboral que los explote, ya que se ha demostrado que los accidentes laborales se producen por exceso de trabajo.Changan concluye que ahora las necesidades de los demandantes de empleo están cambiando. Los jóvenes buscan una vida más libre y para muchos esta libertad se ha vuelto mucho más accesible gracias a la tecnología y a internet.

