Hackers roban el código fuente de 'Cyberpunk 2077' y 'The Witcher'

Los ciberpiratas amenazan con filtrar importantes documentos y datos del estudio de videojuegos polaco CD Projekt Red si no paga un rescate en un plazo de 48... 09.02.2021, Sputnik Mundo

La empresa compartió en su cuenta de Twitter un comunicado oficial acompañado de una nota de rescate que le dejaron los ciberpiratas. El estudio confirmó que se trata de un ataque informático contra "algunos de los sistemas internos" de la compañía. ​"Un agente no identificado consiguió acceso no autorizado a nuestra red interna, compiló ciertos datos pertenecientes al grupo capital de CD PROJEKT y dejó una nota a modo de chantaje que hacemos pública", afirmó CD Projekt Red. Subrayó que si bien algunos servicios "han sido encriptados", las copias de seguridad "permanecen intactas". En su mensaje, los hackers amenazan con "vender o filtrar" el código fuente de los videojuegos Cyberpunk 2077, The Witcher 3 y Gwent, y hasta una versión inédita de la tercera entrega de The Witcher. Asimismo, buscan compartir los documentos legales y administrativos de la empresa con medios de videojuegos si el estudio no les paga el rescate en las próximas 48 horas.A finales de enero, el precio de las acciones de CD Projekt Red se disparó luego de que el empresario e ingeniero Elon Musk mencionó el videojuego Cyberpunk 2077 en uno de sus tuits. Anteriormente, el juego recibió críticas por parte de los jugadores y hasta fue retirado de la tienda de PlayStation debido a numerosos errores y crashes en su versión de consola. La compañía pidió disculpas a los usuarios y prometió arreglar los errores y devolver el dinero a los que no quedaron contentos con su experiencia.

