Frustran un ciberataque con el que pretendían contaminar una ciudad entera

El 5 de febrero por la mañana un operador notó que alguien accedía de forma remota al sistema informático de la planta. 09.02.2021, Sputnik Mundo

El 5 de febrero por la mañana un operador notó que alguien accedía de forma remota al sistema informático de la planta.Un hacker irrumpió en un programa diseñado para ayudar a los empleados de esta instalación a solucionar problemas relacionados con sus sistemas computarizados de tratamiento. Este software permite el acceso remoto a unos operarios autorizados para suprimir fallos. Así que al principio el operador no notó nada sospechoso, explicó el 8 de febrero el alguacil del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, en una rueda de prensa.Pero más tarde, al sistema se accedió de nuevo. Y entonces el empleado logró ver que el ratón se movía en la pantalla del ordenador, hacía clic y abría varias funciones de software que controlaban el agua del sistema.El pirata informático —que, según las autoridades, fue el mismo que irrumpió por primera vez— se hizo con el control de la computadora y aumentó en el agua potable de la ciudad el nivel aceptable de hidróxido de sodio, también conocido como lejía, de 100 partes por millón a 11.100 partes por millón.Afortunadamente, el operador de la planta se dio cuenta de inmediato de que pasaba algo extraño y estabilizó los niveles de la sustancia en cuanto el hombre salió del sistema. Gracias a que el empleado notó el aumento y lo redujo, en ningún momento se produjo un efecto adverso significativo en el agua que se estaba tratando, detallaron las autoridades. El alguacil enfatizó que, de haber tenido éxito, el ciberataque podría entrañar un gran peligro para los ciudadanos.El hidróxido de sodio es el ingrediente principal usado en muchos limpiadores de drenaje líquidos. El químico se aplica típicamente en pequeñas cantidades para controlar la acidez del agua, pero en niveles más altos es peligroso consumirlo.Las autoridades locales informaron de que no sabían desde dónde estaba operando el hacker y de que no sospechaban de nadie, pero que tenían algunas pistas. Actualmente están trabajando con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Servicio Secreto para esclarecer el caso. Las autoridades declararon que el sistema que permitía el acceso remoto a las computadoras de la planta había sido desactivado. También comprobarán el estado del agua antes de que llegue a los hogares.

