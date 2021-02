https://mundo.sputniknews.com/20210209/focos-de-ratas-negras-en-madrid-no-salimos-de-una-y-entramos-en-otra-1094378315.html

Focos de ratas negras en Madrid: "No salimos de una y entramos en otra"

El comienzo de 2021 en España ha sido un tanto desconsolador. Primero vino Filomena, que dejó colapsada a gran parte de la población, después los terremotos de... 09.02.2021, Sputnik Mundo

La noticia se hizo viral en redes sociales a partir de las publicaciones y las fotografías que iban publicando los usuarios en sus cuentas, en las que aseguraban que habían visto ratas negras por las calles de la capital. El suceso generó una gran alarma social entre la población: unos decían que las ratas negras eran más letales que el resto y otros que no existían. Los más cansados con el ritmo de los acontecimientos durante el inicio del año incluso llegaron a decir que "no salimos de una y entramos en otra" .A este paso me quedo en anécdota. pic.twitter.com/IuH9N9rR55Detectan un gran número de ratas gigantes en árboles de MadridLos roedores se encuentran en la estación de Cercanías Méndez Álvaro.@ElHuffPost pic.twitter.com/AxVN5lP5wfLa Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla) ha querido disolver las dudas: los focos de ratas negras existen pero aseguran que están "controlados". Al parecer, se trata de una rata originaria de Asia que pesa en torno a 250 gramos y es "extremadamente ágil", además de poseer una capacidad de reproducción que "no puede por menos que definirse como asombrosa". Las hembras permanecen activas hasta nueve meses al año y, en ambientes urbanos con alimento abundante, pueden llegar a reproducirse "de manera ininterrumpida", dando lugar a unas cinco camadas al año.Ratas negras trepadoras. En Madrid. Reconozco que este guion está asombrándome. No sé cómo van a cerrar el último acto, pero tengo el alma en vilo.MADRID 2021 · SEASON 02 · EPISODE 05«Detectan una gran cantidad de ratas negras trepadoras en árboles de Madrid y advierten que pueden atacar a humanos»IMDB rating: 3.5 / 5He perdido el calendario de catástrofes, ¿esta semana qué toca?Las ratas negras preparándose para aterrorizar Madrid pic.twitter.com/2O4I0dJtlSEsta semana toca epidemia de ratas negras asesinas en Madrid, somos la envidia de todas partes 🤣🤣Según la asociación, suelen estar en parques y jardines, "no accediendo en ningún caso a sistemas de alcantarillado exterior o saneamientos interiores". Además, suelen realizar sus nidos en los árboles, que son "difícilmente diferenciables" de los nidos de las aves.No obstante, desde Anecpla hacen un "llamamiento a la calma" en un comunicado en el que recuerda que ya se confirmó la existencia de esta nueva especie de rata en Madrid hace dos años, en 2019.

