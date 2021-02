https://mundo.sputniknews.com/20210209/espana-izquierda-arremete-contra-pablo-casado-por-el-proceso-judicial-contra-corrupcion-en-pp-1094376034.html

España: izquierda arremete contra Pablo Casado por el proceso judicial contra corrupción en PP

La izquierda española ha arremetido contra el presidente del conservador Partido Popular, Pablo Casado, a raíz de las declaraciones del extesorero de esta... 09.02.2021, Sputnik Mundo

España: izquierda arremete contra Pablo Casado por el proceso judicial contra corrupción en PP Isa Serra considera que ya no queda ninguna excusa para que no se investigue al expresidente del partido Mariano Rajoy.

La portavoz del partido de izquierdas Podemos, Isa Serra, considera que, tras la declaración del extesorero del PP, ya no queda ninguna excusa para que no se investigue al expresidente del partido y del Gobierno Mariano Rajoy por la financiación irregular de la formación e insiste en que el actual máximo responsable de los 'populares', Pablo Casado, debe comparecer ante la comisión del Congreso que investiga la trama de corrupción Kitchen.En una rueda de prensa posterior, el portavoz adjunto de Unidas Podemos y vicepresidente de la comisión Kitchen, Enrique Santiago, ha recordado que su grupo ya planteó citar a Casado en la primera ronda de comparecencias aprobadas por este órgano, pero que su nombre no estaba entre los propuestos por el PSOE, que fueron los que salieron adelante.La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha exhortado por su parte a Casado, a "pedir disculpas" a la ciudadanía por el caso Bárcenas y toda la corrupción del PP, en lugar de "insultar a la inteligencia" de la gente afirmando que "todo eso son cosas del pasado" y tratando a los españoles como si fueran "idiotas políticos", ha remarcado.EcuadorEl expresidente Rafael Correa agradeció el apoyo popular al candidato de Unes, Andrés Arauz, y dijo que espera "con optimismo" la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la nación andina.ArgentinaEl presidente Alberto Fernández anunció acciones contra exportación de carnes para frenar inflación interna de alimentos; un objetivo que pretende recuperar el poder adquisitivo y estabilizar economía.Estos y otros temas en esta edición de '500 millones'.

2021

