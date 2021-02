https://mundo.sputniknews.com/20210209/enorme-exito-electoral-resaltan-triunfo-de-andres-arauz-en-la-primera-vuelta-en-ecuador-1094377285.html

"Enorme éxito electoral": resaltan triunfo de Andrés Arauz en la primera vuelta en Ecuador

"Enorme éxito electoral": resaltan triunfo de Andrés Arauz en la primera vuelta en Ecuador

El liderazgo del candidato izquierdista Andrés Arauz en la primera vuelta de las presidenciales en Ecuador da la esperanza de que el próximo mandatario vuelva... 09.02.2021, Sputnik Mundo

Mola, vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea, se desempeñó como observadora internacional en los comicios ecuatorianos, una experiencia que calificó como "compleja" y "no muy positiva" ante el desempeño de las autoridades electorales del país, que "podían haber atendido un poquito mejor" a los delegados del Viejo Continente, quienes han "pagado todo al cien por ciento", desde el viaje hasta la estancia, al tiempo que el Consejo Nacional Electoral les "ha contestado siempre tarde, siempre con algún problema".Asimismo, consideró "nada correcto" cómo anaunciaron los primeros resultados.Además, se mostró "muy sorprendida con ver el número de votos nulos, casi un millón, que es un 10% de la gente que votaba", algo que atribuyó en parte a que quizás no se explicara "suficientemente bien" el cambio de "las reglas del juego de cómo se vota en una pandemia".Consultada sobre el triunfo de Arauz, enfatizó que casi el 33% de los sufragios que recibió el político "es un enorme éxito electoral", un nivel de apoyo envidiable "para las fuerzas políticas europeas".En este cotexto, se mostró convencida de que la gente le dio el apoyo en reconocimiento de su "acerbo intelecutal y político muy grande", así como en rechazo al "desastre que ha creado Lenín Moreno" como privatizaciones, préstamos a organismos internacionales o el mal manejo de la pandemia."El pueblo es cualquier cosa menos tonto", expresó Maite Mola, al afirmar que Arauz es la mejor opción que tienen los ecuatorianos, tanto en el plano interno, como en el externo, donde "no va a permitir" imposiciones de otros países, entre ellos de EEUU, "un enemigo común" para Latinoamérica "que lo que pretende continuadamente es sacar beneficios sin dar nada".Por su parte, el analista venezolano Ángel Tortolero indicó que no hay "ninguna duda de que Arauz va a ganar nuevamente" en la segunda vuelta, lo cual significará "un gran avance para el progresismo en América Latina" y dará un alivio a los organismos regionales.

Víctor Ternovsky

