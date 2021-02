https://mundo.sputniknews.com/20210209/como-es-el-tratamiento-mexicano-que-podria-salvar-a-pacientes-con-covid-19-1094381906.html

¿Cómo es el tratamiento mexicano que podría salvar a pacientes con COVID-19?

El estudio Cyclosporine A plus low-dose steroid treatment in COVID-19 improves clinical outcomes in patients with moderate to severe disease. A pilot study (La ciclosporina A más el tratamiento con esteroides en dosis bajas en COVID‐19 mejora los resultados clínicos en pacientes con enfermedad de moderada a grave: un estudio piloto), realizado por investigadores mexicanos, ha presentado efectos positivos de un tratamiento aplicado a pacientes infectados con el SARS-CoV-2.La invetsigación estuvo a cargo del doctor José Luis Gálvez-Romero, médico internista; el doctor en matemáticas Oscar Palmeros Rojas, y el el doctor Sigifredo Pedraza Sánchez, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).Los ensayos se realizaron entre abril y mayo de 2020 en el Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Puebla, donde contó con la supervisión del Comité de Investigación y el Comité de Ética en Investigación.Los resultados en pacientes con COVID-19El tratamiento de esteroides con CsA redujo la mortalidad y presentó resultados favorables en el índice HR —tasa de mejora—. Pues presentaron un HR del 1,95, lo que quiere decir que tienen mayores posibilidades de mejorar y sobrevivir, en comparación con las personas a las que únicamente les suministraron esteroides."La conclusión del trabajo es que la CsA usada junto con los esteroides, mejora el desenlace de los pacientes con COVID-19 y reduce la mortalidad y que esto es más importante en los pacientes que presentan la enfermedad de moderada a severa. Las propiedades que pensamos que están actuando son principalmente la actividad inmunomoduladora, antiinflamatoria y antiviral", concluyó Pedraza Sánchez.

