Bailarines venezolanos esperan con ansias volver al escenario, tras 11 meses de suspensión

Los bailarines venezolanos aguardan con ansias el momento de retornar a los escenarios tras casi un año de suspensión por la pandemia de COVID-19, y aunque los... 09.02.2021

"El hecho de saber que el cuerpo de danza aún no va a volver a los escenarios me genera ansiedad y tristeza porque el bailarín vive de ese público, del escenario, de los ensayos, del entrenamiento, del contacto", dijo a Sputnik la bailarina Emily Báez, integrante del cuerpo de danza del Teatro Teresa Carreño."Está la zozobra de no saber para qué estamos entrenando, ¿se va a acabar la carrera? ¿vamos a volver a nuestra institución de trabajo?", dijo a Sputnik Karla Medina, bailarina profesional con 19 años de experiencia.Este año le ha tocado a muchos bailarines desde luchar con sus emociones hasta a adaptar el cuarto, la cocina o cualquier otro espacio de su hogar como una barra, o sufrir las consecuencias de un piso que no está adaptado para el impacto de alguna de las posturas o saltos de ballet clásico.A pesar de la incertidumbre que aún los rodea, los profesionales de este medio artístico aseguraron que han hecho lo posible para no detenerse.Публикация от Jesus Duven (@soyjesusduven)En octubre, el Teatro Teresa Carreño habilitó un espacio abierto para que los bailarines pudieran realizar prácticas, pero en menos de dos semanas la actividad quedó suspendida, las autoridades alegaron el riesgo de contagio del nuevo coronavirus.En ese momento, Juan Mora, uno de los integrantes de este cuerpo decidió hacer todo lo que estaba a su alcance para volver a Caracas.Sin embargo, Mora solo pudo practicar con su grupo una semana de las dos en las que estuvieron abiertos los espacios para las prácticas, pues a la siguiente los ensayos quedaron suspendidos.

